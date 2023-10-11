На Колыму поедут лучшие

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями в среду заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.
Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен".
То есть как и раньше, на Колыму поедут будущие нобелевские лауреаты, ученые с мировым именем, представители творческой интеллигенции, не запятнавшие себя сотрудничеством с Западом?.. Ну вроде Бориса Кагарлицкого. Его на Колыму возьмут, пройдет по анкете?
А вообще хорошая перспектива.
На самом деле значение общественного мнения в России настолько обесценилось, что большое начальство молотит языком, как помелом - все равно ничего не будет.
А.Б.
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Редькин написал 11.10.2023 11:57
не отгниет, а тушка не рухнет вниз написал 11.10.2023 11:27
Уже вышли на россии учебники по истории для школьников, и тама ясно написано, что в феврале 2022 года именно Украина вероломно напала на россию и неистово бомбила русские города и россии невольно пришлось обороняться!