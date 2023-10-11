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Московский листок

На Колыму поедут лучшие

Опубликовано 11.10.2023 в разделе комментариев 2

фашизм тюрьма
На Колыму поедут лучшие

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече с учителями в среду заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди.

Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании в ГД во вторник, релокантов, которые уехали из России и совершили "подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму", в России не только не ждут, но и, если они вернутся, "Магадан им обеспечен".

То есть как и раньше, на Колыму поедут будущие нобелевские лауреаты, ученые с мировым именем, представители творческой интеллигенции, не запятнавшие себя сотрудничеством с Западом?.. Ну вроде Бориса Кагарлицкого. Его на Колыму возьмут, пройдет по анкете?

А вообще хорошая перспектива.

На самом деле значение общественного мнения в России настолько обесценилось, что большое начальство молотит языком, как помелом - все равно ничего не будет.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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В Америке Володин давно бы сел за коррупцию
Редькин написал 11.10.2023 11:57
Как зам.главы администрации президента занимался бизнесом, хотя по закону ему это было запрещено. А в декларации спокойно указывал свои миллионы. Значит, делился. А кто не знает, что в Саратове у него кликуха "майонезный король"? Поскольку владеет (тоже незаконно) акциями весьма солидных пищевых предприятий. Именно Володину приписывают завоз ядовитого пальмового масла, которое вместо молока толкают в сыры, торты и прочие продукты.
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Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет, а тушка не рухнет вниз написал 11.10.2023 11:27
россияне все больше и больше демонстрируют свою зверскую лживую сущность.
Уже вышли на россии учебники по истории для школьников, и тама ясно написано, что в феврале 2022 года именно Украина вероломно напала на россию и неистово бомбила русские города и россии невольно пришлось обороняться!
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