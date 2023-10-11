Пашинян готов выставить вон российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы уйдут из Нагорного Карабаха, им нужно будет вернуться обратно в Россию, а не передислоцироваться в Армении.

«Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», — заявил он.

Все верно, не затем Пашинян сдавал Карабах, чтобы держать в Армении российский контингент.

Как видим, "священная корова" Карабаха успешно зарезана, а Никол Пашинян по-прежнему глава республики.

И Россия Еревану больше не нужна.

А нужен ли Ереван России? Судя по всему, нынешнему Кремлю не очень. Содержать республику, находящуюся в фактической изоляции, накладно, а геополитические выгоды, с учетом отношений с Турцией, не так уж и велики - захватывать проливы нынешний последователь Александра Третьего точно не собирается. А зачем тогда эти форпосты на Кавказе?

Это не моя логика, если кто не понял, это логика Кремля как я ее понимаю.

Есть, конечно, влиятельная армянская диаспора в России, но что толку? Много России радости от Симоньян, Габреляновых и других выдающихся представителей? Или армянская диаспора на Украине, численно сопоставимая с российской, как-то поддерживает Россию? Да хоть бы на Авакова посмотреть, министра внутренних дел Украины с 2014 года по недавнее время... Кто как не он имел в подчинении все эти "Азовы", "Айдары" и прочих - и ничего, что в Волынскую резню "истинные украинцы" резали армян не меньше, чем поляков...

А теперь приедет Путин в Армению с визитом, а его там арестуют и передадут в Брюссель в наручниках. Я не любитель Путина, но действия Армении в последнее время дружественными никак не назовешь.

А.Б.