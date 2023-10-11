Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пашинян готов выставить вон российских миротворцев

Опубликовано 11.10.2023 в разделе комментариев 1

армения президент
Пашинян готов выставить вон российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы уйдут из Нагорного Карабаха, им нужно будет вернуться обратно в Россию, а не передислоцироваться в Армении.

«Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», — заявил он.

Все верно, не затем Пашинян сдавал Карабах, чтобы держать в Армении российский контингент.

Как видим, "священная корова" Карабаха успешно зарезана, а Никол Пашинян по-прежнему глава республики.

И Россия Еревану больше не нужна.

А нужен ли Ереван России? Судя по всему, нынешнему Кремлю не очень. Содержать республику, находящуюся в фактической изоляции, накладно, а геополитические выгоды, с учетом отношений с Турцией, не так уж и велики - захватывать проливы нынешний последователь Александра Третьего точно не собирается. А зачем тогда эти форпосты на Кавказе?

Это не моя логика, если кто не понял, это логика Кремля как я ее понимаю.

Есть, конечно, влиятельная армянская диаспора в России, но что толку? Много России радости от Симоньян, Габреляновых и других выдающихся представителей? Или армянская диаспора на Украине, численно сопоставимая с российской, как-то поддерживает Россию? Да хоть бы на Авакова посмотреть, министра внутренних дел Украины с 2014 года по недавнее время... Кто как не он имел в подчинении все эти "Азовы", "Айдары" и прочих - и ничего, что в Волынскую резню "истинные украинцы" резали армян не меньше, чем поляков...

А теперь приедет Путин в Армению с визитом, а его там арестуют и передадут в Брюссель в наручниках. Я не любитель Путина, но действия Армении в последнее время дружественными никак не назовешь.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не рухнет вниз написал 11.10.2023 11:46
Пашинян сам был шестеркой гэбэвского Окурка, поэтому Пашинян полностью в ответе за вывод армян с Нагорного Карабаха.
Можно ведь было Пашиняну договориться с Азербайджаном по Нагорному Карабаху без крови, а не пи3ду Ботоксной Крысе вылизывать!!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенатор опасается войны с США
Сенатор опасается войны с США
10.10.2023
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщина Революции"
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщ...
10.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса (1)
Пашинян готов выставить вон российских миротворцев (1)
На Колыму поедут лучшие (2)
Румыния не будет снабжать Украину бесплатным оружием (2)
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщина Революции" (0)
Сенатор опасается войны с США (0)
В России начали активнее пилить лес (2)
Финны намерены ограбить российских владельцев финской недвижимости (8)
Сенатор опасается войны с США (14)
Око за око не ведет к миру (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss