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Московский листок

Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса

Опубликовано 11.10.2023 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса

Народная поговорка "сдуру можно и хрен сломать", видимо, современному поколению журналистов не известна. Именно это пришло мне в голову после прочтения заметки в государственном "РИА Новости".

Молодого человека доставили в Омскую областную клиническую больницу в карете скорой помощи. Выяснилось, что парень со своей девушкой решил поэкспериментировать с новыми позами, но пара переусердствовала и случилась травма.

Ну что, как сказал бы товарищ Сталин, "завидовать будем"...

Но при чем тут спасение? Он что, насмерть себе член сломал?

"Врачи провели операцию, чтобы предотвратить искривление и эректильную дисфункцию. Молодого человека выписали через неделю. Ему рекомендован половой покой в течение месяца", написано в заметке.

То есть от импотенции, что ли, спасли? Эректильная дисфункция так раньше называлась. Или от искривления? Ну так, как в старом анекдоте, ему из него что, стрелять, что ли?

Важнейшее событие современности, чо... А вы Израиль, Палестина, геноцид... А в Омске вон чо!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Трактирщик Паливец написал 11.10.2023 11:21
хочу поздравить форум мск с пробитием нового дна в онлайн журналистике
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