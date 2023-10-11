Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса

Народная поговорка "сдуру можно и хрен сломать", видимо, современному поколению журналистов не известна. Именно это пришло мне в голову после прочтения заметки в государственном "РИА Новости".

Молодого человека доставили в Омскую областную клиническую больницу в карете скорой помощи. Выяснилось, что парень со своей девушкой решил поэкспериментировать с новыми позами, но пара переусердствовала и случилась травма.

Ну что, как сказал бы товарищ Сталин, "завидовать будем"...

Но при чем тут спасение? Он что, насмерть себе член сломал?

"Врачи провели операцию, чтобы предотвратить искривление и эректильную дисфункцию. Молодого человека выписали через неделю. Ему рекомендован половой покой в течение месяца", написано в заметке.

То есть от импотенции, что ли, спасли? Эректильная дисфункция так раньше называлась. Или от искривления? Ну так, как в старом анекдоте, ему из него что, стрелять, что ли?

Важнейшее событие современности, чо... А вы Израиль, Палестина, геноцид... А в Омске вон чо!

А.Б.