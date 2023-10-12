ЗиД. Суд приостановил продажу стратегического завода

02 октября 2023 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение приостановить продажу оборонного завода имени Дзержинского до вступления в силу судебного акта по заявлению Генеральной Прокуратуры Российской Федерации.

Генпрокуратура в свою очередь требует безвозмездно изъять ЗиД в доход Российской Федерации. В настоящее время её иск разбирается Арбитражным судом Пермского края.

Ближайшее заседание назначено на 18 октября в 14:30. Адрес суда: Екатерининская, 177.

На заседании будут присутствовать ветераны ЗиДа.

Напоминаем, ЗиД — это стратегический завод, выпускающий радиовзрыватели для снарядов и ЗРК, другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, необходимые для ВМФ, в том числе, подводных атомоходов.

В настоящее время ЗиД работает в три смены. А ещё — ЗиД-банкрот. Первый раз стратегический завод был остановлен в 2019-м (после иска налоговой инспекции). Работники получили уведомления о сокращении. После митингов и других акций протеста, организованных работниками ЗиДа, ветеранами ЗиДа, коммунистами, патриотической общественностью, завод был запущен.Однако процедура банкротства продолжалась.

В апреле 2023-го конкурсный управляющий Шляпин продал завод фирме «ПСК “Спецпректстрой“». Фирма на тот момент имела возраст 2 годика, причём, не имела прибыли за прошлый год, не имела опыта работы в оборонке, на момент подачи заявки на участие в торгах даже не имела лицензию на работу с вооружениями (получила данную лицензию за два дня до покупки, причём, оформлена эта лицензия была УЖЕ на территорию ЗиДа (!).

Как такой конторе, не имеющей ничего, могли продать стратегический завод? Ответ на этот вопрос прост. Кое-что фирма «Спецпректстрой» имела. А именно — являлась дочерней конторой от «АПХ “Дороничи”», принадлежащей некому олигарху Константину Гозману. А Константин Гозман имел в своём подчинении фирму «Железно» (специализация снос под застройку, ну и застройка), а также родство и деловое партнёрство с Леонидом Гозманом (джентльменом, либералом и иноагентом).

Отметим, что сделка вызвала новые акции протеста (ветеранов ЗиДа), ну и, скорее всего, получила гораздо большую огласку, чем ожидали её организаторы и заказчики. В итоге Генпрокуратура подала в суд. Перед самым судом Минпромторг отозвал выданную фирме «Спецпректстрой» лицензию на производство боеприпасов. Далее конкурсный управляющий г. Шляпин был вынужден объявить о расторжении сделки со «Спецпректстроем» (22.08.2023).

Процесс по иску Генпрокуратуры идёт в настоящее время. Генпрокуратура требует безвозмездно изъять ЗиД в доход Российской Федерации, долги списать.

В ходе суда всплыли документы показывающие, что:

У «Спецтпрекстроя» вообще не было своих работников. За работников «Спецпректстроя» выдавали работников «Электроприбора» (ещё одного предприятия, на котором Шляпин также конкурсный управляющий).

В декабре 2022 года пермскими властями были внесены изменения в генплан и ПЗЗ Перми, разрешающие жилую и коммерческую застройку территории завода имени Дзержинского.

В мае 2023 года (когда ЗиД уже работал в три смены на оборонку) строительная компания «Железно» производила расчёты стоимости строительства жилья на территории ЗиДа.

Процесс идёт. Ближайшее заседание назначено на 18 октября.