Теперь за гриб можно сесть на 4 года или более

12 октября в силу вступила статья Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ.
Статья 260.1 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов). Наказание за сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы.
При этом максимальное наказание по статье составляет до девяти лет лишения свободы – за покупку и продажу краснокнижных грибов и растений по предварительному сговору или организованной группой с использованием интернета или служебного положения.
Иной раз за убийство, и то дают меньше. Но ничего, в средневековой Англии за такое могли и повесить, причем за любой гриб - Красной книги еще не было. Да что там - за вязанку хвороста из королевского леса могли вздурнуть.
Зато в средневеково й же Швеции еще в 12-м веке был принят закон, согласно которому любой мог пройти через ваш участок, чтобы искупаться, поймать рыбу на удочку с одним крючком, собрать грибов или хвороста.
Вот и прикидывайте, к какой стране мы ближе - к средневековой Англии или средневековой же Швеции?
И так ли вы хорошо разбираетесь в грибах, чтобы отличить разрешенный гриб от краснокнижного? У нас поганками тысячами травятся, не могут отличить съедобный от несъедобного, а теперь еще и сидеть будут, кто не помер...
А.Б.
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РУССКИЙ ХОХОЛ написал 12.10.2023 10:43
И никому и в голову не прийдет собирать мухоморы и им подобные дары леса.
Но видать в Кремлевских верхах знают больше простых смердов и им для своих
нужд не хватает именно таких "деликатесов"
Не случайно плешивый воШдь недавно выделил свой личный самолет и его
друг Коля Потрашков смотался в Аргентину откуда привез 475 кг кокаина.Их потом
ФСБ назвало мукой , следы этой муки исчезли в кремлевских аналах.А совсем
на днях в Питере суд отпусти прямо в зале наркодилеров приперших из Эквадо
ра 472 кг(видимо,такая доза потребления в верхах?) кокаина.
Им можно - нам тюрьма даже просто за грибы -сфабрикуют! Чтобы не было
конкуренции?