Теперь за гриб можно сесть на 4 года или более

12 октября в силу вступила статья Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ.

Статья 260.1 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот краснокнижных растений и грибов). Наказание за сбор, приобретение и продажу таких грибов и растений составляет до четырех лет лишения свободы.

При этом максимальное наказание по статье составляет до девяти лет лишения свободы – за покупку и продажу краснокнижных грибов и растений по предварительному сговору или организованной группой с использованием интернета или служебного положения.

Иной раз за убийство, и то дают меньше. Но ничего, в средневековой Англии за такое могли и повесить, причем за любой гриб - Красной книги еще не было. Да что там - за вязанку хвороста из королевского леса могли вздурнуть.

Зато в средневеково й же Швеции еще в 12-м веке был принят закон, согласно которому любой мог пройти через ваш участок, чтобы искупаться, поймать рыбу на удочку с одним крючком, собрать грибов или хвороста.

Вот и прикидывайте, к какой стране мы ближе - к средневековой Англии или средневековой же Швеции?

И так ли вы хорошо разбираетесь в грибах, чтобы отличить разрешенный гриб от краснокнижного? У нас поганками тысячами травятся, не могут отличить съедобный от несъедобного, а теперь еще и сидеть будут, кто не помер...

А.Б.