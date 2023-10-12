Патриот или доносчик?

Бывший вице-премьер, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить миллиардера Михаила Фридмана на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

«Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью Уголовного кодекса», – сказал сенатор от Запорожской области в беседе с РИА Новости.

По словам Рогозина, он также направил аналогичные обращения в Генеральную прокуратуру и Федеральную службу безопасности.

Фридман сообщил, что неделю назад переехал из Великобритании в Израиль, но на фоне эскалации конфликта прилетел в Россию. При этом после окончания войны в Израиле бизнесмен планирует вернуться туда и жить там постоянно.

Пресс-секретарь президента Песков, комментируя возвращение олигарха из Израиля в Россию, заявил, что в этом нет ничего необычного, поскольку он имеет право свободно уезжать и приезжать в страну, как и любой другой гражданин РФ.

Буквально вчера комментировал для "Свободной прессы" этот же вопрос, правда, без привязки к конкретной персоне: нужны ли нам релоканты в принципе?

То есть никому в голову не приходит, что вопрос нужны они или нет, пускать или не пускать в принципе противоречит Конституции страны, ее Основному закону!

Статья Конституции номер 27 в своем втором пункте гарантирует: "Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию". Все! Точка! Никаких "но", никаких оговорок - имеет право свободно выезжать и беспрепятственно возвращаться.

А вот угроза уголовного преследования в случае возвращения - это не нарушает принцип беспрепятственного возвращения? Это ведь ничье абсолютное дело - возвращается Фридман или любой другой гражданин, не возвращается, это лишь вопрос наличия билетов.

И еще - Россия тем и отличается от Америки, что там донос - это обычное дело, а у нас "доносчику первый кнут". Эта поговорка существовала еще до того, как Петр Первый назначил первого генерального прокурора.

Странно, что такой записной патриот как Рогозин этой поговорки не знает, и не понимает, что донос в нашем народе, мягко говоря, не приветствуется... Даже если доносчик такой уважаемый гражданин, как Рогозин, а доносят на такого малосимпатичного малого, как Фридман...

А.Б.