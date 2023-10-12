Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Патриот или доносчик?

Опубликовано 12.10.2023 в разделе комментариев 0

путин рогозин роскосмос
Патриот или доносчик?

Бывший вице-премьер, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить миллиардера Михаила Фридмана на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

«Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью Уголовного кодекса», – сказал сенатор от Запорожской области в беседе с РИА Новости.

По словам Рогозина, он также направил аналогичные обращения в Генеральную прокуратуру и Федеральную службу безопасности.

Фридман сообщил, что неделю назад переехал из Великобритании в Израиль, но на фоне эскалации конфликта прилетел в Россию. При этом после окончания войны в Израиле бизнесмен планирует вернуться туда и жить там постоянно.

Пресс-секретарь президента Песков, комментируя возвращение олигарха из Израиля в Россию, заявил, что в этом нет ничего необычного, поскольку он имеет право свободно уезжать и приезжать в страну, как и любой другой гражданин РФ.

Буквально вчера комментировал для "Свободной прессы" этот же вопрос, правда, без привязки к конкретной персоне: нужны ли нам релоканты в принципе?

То есть никому в голову не приходит, что вопрос нужны они или нет, пускать или не пускать в принципе противоречит Конституции страны, ее Основному закону!

Статья Конституции номер 27 в своем втором пункте гарантирует: "Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию". Все! Точка! Никаких "но", никаких оговорок - имеет право свободно выезжать и беспрепятственно возвращаться.

А вот угроза уголовного преследования в случае возвращения - это не нарушает принцип беспрепятственного возвращения? Это ведь ничье абсолютное дело - возвращается Фридман или любой другой гражданин, не возвращается, это лишь вопрос наличия билетов.

И еще - Россия тем и отличается от Америки, что там донос - это обычное дело, а у нас "доносчику первый кнут". Эта поговорка существовала еще до того, как Петр Первый назначил первого генерального прокурора.

Странно, что такой записной патриот как Рогозин этой поговорки не знает, и не понимает, что донос в нашем народе, мягко говоря, не приветствуется... Даже если доносчик такой уважаемый гражданин, как Рогозин, а доносят на такого малосимпатичного малого, как Фридман...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенатор опасается войны с США
Сенатор опасается войны с США
10.10.2023
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщина Революции"
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщ...
10.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Патриот или доносчик? (0)
ЗиД. Суд приостановил продажу стратегического завода (0)
Теперь за гриб можно сесть на 4 года или более (1)
Омские врачи спасли мужчину, который сломал себе член во время секса (6)
Пашинян готов выставить вон российских миротворцев (7)
На Колыму поедут лучшие (10)
Румыния не будет снабжать Украину бесплатным оружием (5)
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщина Революции" (0)
Сенатор опасается войны с США (0)
В России начали активнее пилить лес (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss