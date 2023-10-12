Израильские больницы не будут оказывать помощь пленным палестинцам

Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель заявил, что израильские государственные больницы перестанут оказывать медицинскую помощь взятым в плен бойцам ХАМАС - лечение бойцов ХАМАС мешает сосредоточиться на лечении пострадавших лиц и солдат Армии обороны Израиля.

«Государственная система здравоохранения не будет лечить их», — заявили в ведомстве касательно бойцов палестинского движения.

Клятва Гиппократа гласит: "Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости".

Впрочем, врачи в СССР давали не клятву Гиппократа, а Присягу советского врача, где все было сказано еще конкретней: "быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному" - любому больному, независимо от того, кто он такой.

Во время Отечественной войны советские врачи, среди которых было немало евреев, оказывали помощь пленным нацистам - хотя прекрасно понимали, что попади они в плен, шансов для них нет никаких.

Сейчас что-то поменялось в людях... И в правилах ведения войны.

А.Б.