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Московский листок

Польша выставит Украине счет и ряд условий за оказанную помощь

Опубликовано 12.10.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Польша выставит Украине счет и ряд условий за оказанную помощь

Польша выставит Украине счет и поставит ряд условий за оказанную стране помощь, заявила кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции "Конфедерация" Анна Брылка.

Как указала политик, "благодарность не является валютой в международных отношениях".

"Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, "Конфедерация" выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и "Конфедерация" поставит Украине четкие и жесткие условия", - заявила Брылка.

По ее словам, это подразумевает снятие жалобы Киева на Варшаву в ВТО из-за запрета на импорт украинского зерна, прекращение "украинизации" двусторонней торговли, проведение эксгумации жертв Волынской резни и доступ Польши к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.

Ранее руководитель фракции "Конфедерация" в сейме Кшиштоф Босак заявил, что выставил счет Украине за всю помощь, которую страна оказывала Киеву, в размере 101 миллиард злотых.

Парламентские выборы пройдут в Польше в это воскресенье, 15 октября. Как свидетельствуют данные социологического исследования, коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" проходит в сейм с 8,4% голосов.

Собственно, об этом я писал и говорил с самых первых дней конфликта - западная помощь Украине не является бескорыстной. По сути, Украина так или иначе, потеряет свой экономический суверенитет.

А.Б.



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