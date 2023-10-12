Победа над фашизмом может прийти только с социализмом

Некоторые соображения на тему «Всё идёт по плану»

Для начала напомним то, о чём уже открыто говорят официальные российские источники.

Россия приняла решение о прекращении поставок урана в США. Т.е. всё это время мы считали, что идёт решительный бой с наглым агрессором, напавшим на Российскую Федерацию. И при этом продолжали поставлять агрессору стратегическое сырьё. Как говорилось в известном фильме: «И тишина…» Это вот такой был план?

Россия всё это время осуществляет поставки газа в страны НАТО по трубопроводу через территорию Украины. Газ получают опять же наглые НАТОвские агрессоры, что обеспечивает стабильность их экономики и тем самым укрепляет и их военные возможности, а деньги за транзит получают наши найкращі українські друзі. Зато, как объяснил нам на Валдайском форуме президент, мы по-прежнему выполняем свои коммерческие обязательства. Перед кем? А перед теми, кто нас обманул, кто напал на нас и хочет нас поработить и расчленить. Логично, ничего не скажешь… Это вот такой был план?

Поехали дальше. Последние полгода военные действия носят характер позиционной войны. При этом российские войска находятся в позиции обороняющихся, а украинские – пытаются вести наступательные действия. Вообще-то с военной точки зрения это вполне правильно, и мне уже не раз приходилось писать, что именно так и следовало действовать с самого начала военных действий: сначала обескровить противника в оборонительных боях, а затем перейти в наступление против уже обескровленного противника. Это ведь азы военной науки. Именно наступающие войска несут потери, в три раза превышающие потери обороняющихся. Отсюда следует тоже азбучная истина: наступающие для успеха должны иметь минимум трёхкратный перевес в силах и средствах. Это я писал в период, когда российские войска пытались наступать, не имея вообще никакого перевеса, когда то и дело в боевых сводках говорилось о героическом сдерживании превосходящих сил противника (это при наступлении – сдерживание!) Ну, вот, наконец, сообразили и перешли в оборону по всему фронту. На котором сейчас сложилась стандартная ситуация: ни у одной из сторон нет достаточных сил, чтобы перейти в реальное наступление, потому что нет того самого трёхкратного перевеса. Но может быть, предпринимаются какие-то действия для получения этого перевеса? Конечно, предпринимаются. На Украине мобилизация идёт уже в перманентном режиме. В России же Верховный главнокомандующий за последнее время уже несколько раз повторил, что новой мобилизации не будет, экономика на военные рельсы или хотя бы в некий щадящий мобилизационный режим не переходит. При этом, как мы видим, сотни миллионов рублей тратятся на помпезные праздники, народные гуляния, создание образа мирного времени и иллюзии стабильности, нормальности. А постоянная риторика о «готовности к переговорам, открытости для предложений» заставляет самых терпеливых и ответственных граждан нервничать и вместо мантр о скорой и неизбежной победе говорить если не о «Минске-3», то некой неопределённой во времени заморозке конфликта. Это вот такой был план?

Не могу не обратить внимание на недавнюю реплику одного из спикеров ТВ-шоу «60 минут». Если раньше из уст этих спикеров было слышно лишь одно: «Мы обязательно победим, мы не можем потерпеть поражение в войне», то теперь было сказано, что мы не можем признать поражение. Нюанс, но весьма говорящий. Об этом мы ведь тоже уже писали: при любом исходе СВО российские власти обязательно скажут, что Россия победила. И обоснуют: ведь враг не взял Москву, не дошёл до Тихого океана, мы выстояли, не допустили порабощение народов Сибири и Дальнего Востока. Ну, что-нибудь в этом роде. Впрочем, хорошо уже то, что постепенно сходит на нет самая главная ошибка в любой войне – недооценка противника. Плохо то, что эта ошибка сходит на нет слишком медленно и робко. Вот же шоу «60 минут» основное настроение по-прежнему – высмеивание глупого и неумелого противника. Вот послали они несколько групп морских десантников к Крымскому побережью, чтобы водрузить там украинский флаг и сделать пару фото для духоподъёмной пропаганды. Ещё раз: направили два десятка морских спецназовцев, подготовка которых проводится годами и стоит огромных затрат, не на реальную диверсионную операцию, а для пары фоток. Ну, так сказал ведь захваченный пленный десантник. Пленные же всегда говорят правду, всю правду и ничего, кроме правды. «Ну, тупыыыые!» – как говаривал юморист Задорнов. И наши акулы эфира с радостным издевательским смехом повторили по сути это самое восклицание. Хорошо, что береговая охрана Крыма сработала штатно. Что было бы, если бы она прозевала этот десант, можно только гадать.

Так что, ели кто продолжает верить в риторику и пропаганду буржуазных властей, то пора понять: это обыкновенный обман. Или, что гораздо опаснее – самообман.

Но вернёмся к планам, по которым всё идёт.

Нам с помпой сообщили, что для перелома в позиционной войне и перехода в наступление в Российских вооружённых силах сейчас формируются то ли 9 дивизий, то ли две армии и один корпус (это примерно одно и то же по численности). Но во-первых, их наполнение личным составом и вооружением – дело не быстрое, во-вторых, надо где-то взять этот личный состав (помним - мобилизации не будет, а офицерского состава остро не хватает уже сейчас, для имеющихся войск) и это вооружение (нужны производственные мощности и подготовленный, квалифицированный персонал - а он есть?) В-третьих, нужно время на боевое слаживание. А главное – этих дивизий явно не может хватить для коренного перелома, для перехода в мощное наступление. Для этого реально требуется раз в десять больше сил. И, соответственно, многих лет. Или это тоже вот такой план?

Да, у ВСУ проблем ещё больше, и они реально острее. Но это слабое утешение. Всё идёт к тому, что военные действия продолжатся в виде позиционной войны, а по сути – войны на истощение. Люди будут по-прежнему гибнуть тысячами и десятками тысяч. Ресурсы по-прежнему будут истощаться. Денег скоро будет хватать только на грандиозные концерты на Красной площади и на то, чтобы худо-бедно содержать дворцы и яхты миллиардеров, а старики будут всё в меньшем количестве доживать до пенсии. Вот отсюда эта самая постоянная риторика о «готовности к переговорам и открытости для предложений». Наши прогнозы – в том, что бандиты с обеих сторон ) имею в виду капиталистов, которые являются бандитами по определению, поскольку всё их богатство украдено у народа через присвоение прибавочной стоимости и через обыкновенный криминал) – так вот, бандиты с обеих сторон обязательно сторгуются. И вся цель продолжающихся боевых действий заключается в том, чтобы получить более выгодные позиции для предстоящего торга.

Так в чём, чёрт побери, состоит гениальный план, по которому всё идёт?

Всё вышесказанное со всей очевидностью доказывается реальными результатами тех попыток перейти в наступление, которые состоялись (точнее – не состоялись). Например, зимняя попытка провести классическую операцию на окружение возле Угледара. Неудачны все усилия обезопасить Донецк от обстрелов, при которых гибнет в разы больше мирных тружеников, чем за 8 лет до СВО, отрезать Авдеевский УР от остальной группировки ВСУ «Донбасс». Много раз нам говорилось о безуспешных попытках ВСУ занять хоть какой-нибудь островок из тех, что имеются на Днепре в районе Херсона. И вот на днях нам сообщают радостную новость – все эти острова, наконец, освобождены от ВСУ (которых якобы там не было). Так что пока нам никуда не деться от упорных и кровопролитных (действительно кровопролитных) сражений за избушку лесника. Мощных ударных кулаков огромной пробивной силы в составе двух-трёх танковых армий и второго эшелона, который следует ввести в прорыв для развития успеха из общевойсковых армий – нет ни у ВСР, ни у ВСУ.

Много ещё можно говорить о различных факторах военного успеха, давно и правильно описанных в советских учебниках, типа огромной роли космической разведки, насыщенности пехоты противотанковыми средствами и ЗРК малого радиуса действия, мобильности артиллерии, создании непроходимых без больших потерь инженерная система линий обороны… И в принципе, всё это уже есть в большой степени у обеих сторон. У Украины мощные оборонительные рубежи созданы ещё в те самые 8 лет до СВО, у России они созданы в самое последнее время, когда стало понятно, что торжественного марша по дорогам Украины не получается и надо переходить в оборону. Осталось разобраться с главным фактором позиционной войны или стратегического тупика – морально-волевыми качествами армий и готовностью общества терпеть бесконечные битвы за ту самую «избушку лесника», в которых с обеих сторон гибнут десятки тысяч рабочих и крестьян и не погиб ни один капиталист или его сын, - терпеть это без громких воодушевляющих побед, которые можно было бы отметить сотнями залпов орудий для праздничных салютов. И конечно, не обойтись без грамотного управления экономикой, социальной сферой, военно-промышленным комплексом. Причём, такого управления, когда вся страна становится единой народно-хозяйственной фабрикой – т.е. когда экономика становится социалистической. Вот есть ли именно такой план у Путина? Иначе – кто сможет довести НАТО до состояния кайзеровской Германии, когда Берлин вынужден был пойти на условия Антанты, так и не проиграв ни одного крупного сражения. Но и не выиграв тоже с убедительным результатом. Вопрос риторический. Мы же знаем: не бог, не царь и ни герой… Только своей мозолистой рукой. И никак иначе. Так что чёрт с ним, с планом Путина, по которому всё идёт – идёт-то, как видим, не туда. Нам нужен свой план. Теоретически он давно прописан в нашей Программе. Осталось, наконец, проснуться, отречься от старого мира, отряхнуть его прах с наших ног – и действовать. Только через войну дворцам мы придём к миру для хижин. И никак иначе.