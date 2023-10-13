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Московский листок

Свалка тлеет. Мусор прибывает. Губернатор обнадёживает.

Опубликовано 13.10.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

следком мусор
Свалка тлеет. Мусор прибывает. Губернатор обнадёживает.

Продолжается издевательство над жителями станицы Полтавской. Напоминаем, 3 октября 2023 года

на свалке (об опасности которой жители Полтавской давно и безуспешно писали во все инстанции) начался пожар. МЧС удалось сбить открытый огонь, но проблему это не решило.

Запах разнообразной горелой мерзости люди чувствуют до сих пор. И по большому счёту не могут

не чувствовать, потому что, как правильно отметил Евгений Витишко (эколог, руководитель Краснодарского регионального отделения межрегиональной социально-экологической общественной организации «Зелёная Лига») — начавшийся «процесс внутреннего горения свалки уже не прекратить...»

 

 

Как реагируют инстанции теперь? В Роспотребнадзоре, как обычно, заявили, что показатели воздуха после пожара в норме. Жители станицы, остро ощущающие эту норму, почему-то не поверили.

 

Губернатор отнёсся к проблеме более чутко. Потребовал от эксплуататоров полигона решить проблему до 10 ноября. Заявил, что если операторы решения не предоставят, дальше всё будет уже без них.

«Работа региональных операторов — не только высокомаржинальный (высокодоходный) бизнес. В первую очередь — это социальная ответственность. Вы должны активнее инвестировать в отрасль», — так гордо сказал губернатор Кондратьев.

(https://www.yuga.ru/news/470324/)

 

Встаёт три вопроса.

Первый — а этот месяц жителям Полтавской дышать чем?

Второй — после того, как месяц пройдёт, точно что-то изменится к лучшему? Напоминаем, на свалку уже неоднократно обращал внимание сам Бастрыкин, но ситуация от его внимания почему-то не менялась.

Третий — станет ли лучше от мер по изменению ситуации?

 

В настоящий момент полигонщики предлагают улучшить её при помощи создания новой свалки. Впрочем, на этот раз новая свалка будет оборудована по всем правилам. Честно-честно!

Напоминаем, на прежней «отсутствуют системы сбора фильтрата, сбора биогаза. Гидроизоляцией полигон не оборудован» (цитирую по решению Красноармейского районного суда от 07.10.2022 года).

 

Кроме свалки полигонщики обещают решить проблему при помощи завода по компостированию мусора (вещь ещё более ароматная, чем свалка). Причём, и новую свалку и завод полигонщики собираются воткнуть ещё ближе к станице. В ста (!!!!!) метрах (!!!!!). Поставить всё это подальше от станицы и других населённых пунктов почему-то невозможно.

 

Что тут ещё сказать? Только процитировать жителей Полтавской:

 

«Мы обращаемся к властям и требуем немедленного закрытия полигона. Наше здоровье и безопасность – это неотъемлемые права каждого гражданина. Мы не можем позволить себе жить в постоянном страхе за своё здоровье и жизнь. Мы также требуем тщательного расследования всех обстоятельств, связанных с этим преступным бездействием властей. Кто несёт ответственность за эту экологическую катастрофу? Мы должны найти ответы и добиться справедливости. Уважаемые граждане, наша сила – в единстве. Давайте объединим свои усилия и будем голосом тех, кто страдает от этой свалки. Не допустим больше половинчатых решений. Требуем закрытия полигона и справедливого расследования. Давайте покажем властям, что мы не останемся молчать перед этим экологическим геноцидом. Давайте защитим наше здоровье, наше будущее и будущее наших детей».

 

 

 



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