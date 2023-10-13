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Московский листок

Грабить будут по секретному указу

Опубликовано 13.10.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Грабить будут по секретному указу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что указ президента Владимира Путина об обязательной продаже выручки в иностранной валюте компаниями-экспортерами не будет опубликован. По его словам, указ останется для служебного пользования:

«По понятным причинам список этих компаний, учитывая недружественные действия ряда стран, не может быть опубликован»,— пояснил Песков.

11 октября Песков сообщил, что Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам». По словам Дмитрия Пескова, указ распространяется на 43 группы компаний, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Вот это вообще как?

Указ - это как закон, обязателен к исполнению. А если я не знаю, что там написано, как я стану его исполнять? И с какой стати стану?

Вот даже приходит ко мне гражданин начальник в фуражке, и достает откуда-то из широких штанин бумажку с печатью... А откуда мне знать, что он ее сам не нарисовал? Сейчас это запросто... Как и где я проверю?

А нигде и никак.

И не интересно мне содержимое его штанов, ну совсем. Положь пер5едо мной "Российскую газету", где опубликовано - она для того главным образом и издается правительством на казенные деньги, чтоб печатать официальные документы. Нет газеты - нет и документа.

А иначе просто грабеж получается. Как на польской границе грабят проезжающих, отнимают деньги наличные. При погонах и фуражке. Вот не имеют права граждане РФ иметь при себе европейские деньги.

Теперь же вот и государство начинает грабить - вот у нас секретный указ, но мы его не покажем, а деньги сдавай!

Но пока не расстреливают, как раньше было при Хрущеве. Есть, куда развиваться. 

 А.Б.



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