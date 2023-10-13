В Конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны

Комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, призвала Вашингтон укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне на два фронта — с Россией и КНР.

Авторы документа подчеркнули, что опубликовали его на фоне «вызывающего беспокойства» поведения России и Китая в последние годы.

В состав комиссии вошли бывшие должностные лица Госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны.

Вообще-то этот миропорядок сложился в итоге консенсуса стран-победительниц во Второй мировой войне, что отражает первоначальный состав Совета безопасности ООН: США, СССР, Китай, Британия и Франция.

По прошествии времени Британия и Франция реально потеряли статус великих держав, в основном за счет крушения их колониальных империй. Британия без Индии и Франция без Алжира - это ничто.

Россия тоже не СССР, послабже будет. Реально мировых сверхдержав осталось только две - США и КНР, и, собственно, их противостояние и определяет мировую повестку дня в военно-стратегической сфере. Возможно с течением времени мировой статус приобретет Индия. Но не Германия, не Япония и не Иран.

И вот на этом фоне в США уже открыто начинают готовить мировую ядерную войну...

А.Б.