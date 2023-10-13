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Московский листок

Израиль официально проводит геноцид в Газе

Опубликовано 13.10.2023 в разделе комментариев 0

израиль правые
Израиль официально проводит геноцид в Газе

Израильские военные предписали около 1,1 млн палестинцев в секторе Газа переместиться на юг анклава, сообщает официальный представитель генсека ООН Антонио Гутерреша Стефан Дюжаррик.

"Организация Объединенных Наций считает невозможным, чтобы такое перемещение произошло без разрушительных гуманитарных последствий", - говорится в заявлении Дюжаррика.

Он сообщил, что ООН настоятельно призывает отменить любой такой приказ во избежание превращения трагедии "в катастрофическую ситуацию".

Дюжаррик уточнил, что приказ израильских военных также распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрылся на объектах Организации, включая школы, медицинские центры и клиники.

Определение геноцида по версии ООН включает в себя "предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение". Но почему-то Дюжаррик слово "геноцид" не произносит.

Необходимо уточнить, что израильские военные переселяют более миллона человек внутри анклава, где и так скученность населения самая высокая в мире. Выходов с территории Газы нет, убежать, скажем, в Египет, невозможно.

Далее там отключена вода, электричество, нет связи. Естественно, никаких даже временных лагерей тоже нет, откуда?.. Пустыня с миллионом согнанных туда людей.

 А.Б.



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