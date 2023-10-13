Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны

Опубликовано 13.10.2023 в разделе комментариев 0

война россия
В Конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны

Комиссия при Конгрессе США, занимающаяся вопросами американской стратегической концепции, призвала Вашингтон укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне на два фронта — с Россией и КНР.

Авторы документа подчеркнули, что опубликовали его на фоне «вызывающего беспокойства» поведения России и Китая в последние годы.

В состав комиссии вошли бывшие должностные лица Госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай самой острой угрозой миропорядку, который сложился по итогам холодной войны.

Вообще-то этот миропорядок сложился в итоге консенсуса стран-победительниц во Второй мировой войне, что отражает первоначальный состав Совета безопасности ООН: США, СССР, Китай, Британия и Франция.

По прошествии времени Британия и Франция реально потеряли статус великих держав, в основном за счет крушения их колониальных империй. Британия без Индии и Франция без Алжира - это ничто.

Россия тоже не СССР, послабже будет. Реально мировых сверхдержав осталось только две - США и КНР, и, собственно, их противостояние и определяет мировую повестку дня в военно-стратегической сфере. Возможно с течением времени мировой статус приобретет Индия. Но не Германия, не Япония и не Иран.

И вот на этом фоне в США уже открыто начинают готовить мировую ядерную войну...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенатор опасается войны с США
Сенатор опасается войны с США
10.10.2023
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщина Революции"
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщ...
10.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Минобрнауки обсуждает изменение логики (0)
В Конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны (0)
Израиль официально проводит геноцид в Газе (0)
В Конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны (0)
Грабить будут по секретному указу (0)
Свалка тлеет. Мусор прибывает. Губернатор обнадёживает. (0)
Победа над фашизмом может прийти только с социализмом (24)
Польша выставит Украине счет и ряд условий за оказанную помощь (5)
Израильские больницы не будут оказывать помощь пленным палестинцам (5)
Патриот или доносчик? (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss