Минобрнауки обсуждает изменение логики

Магистратура должна занять новое место в системе высшего образования России и не подменять другие уровни обучения, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.
В настоящее время ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе.
«С названием — специализированное высшее образование — она должна базовую ступень углублять и специализировать. Пока обсуждается логика сама», - отметил он.
12 мая глава государства Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах. Но, как я понял, никто толком не понимает, что нужно реформировать и в какую сторону?
30 лет у нас курочат систему высшего и среднего образования, то чтоб было как на Западе, а теперь "чтоб не как".
То есть Путин подписал указ, который с этого года уже исполняется, а профильное министерство пока еще не может осознать логику процесса. Логика в стадии обсуждения.
А.Б.
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