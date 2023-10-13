Минобрнауки обсуждает изменение логики

Магистратура должна занять новое место в системе высшего образования России и не подменять другие уровни обучения, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

В настоящее время ведомство обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе.

«С названием — специализированное высшее образование — она должна базовую ступень углублять и специализировать. Пока обсуждается логика сама», - отметил он.

12 мая глава государства Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах. Но, как я понял, никто толком не понимает, что нужно реформировать и в какую сторону?

30 лет у нас курочат систему высшего и среднего образования, то чтоб было как на Западе, а теперь "чтоб не как".

То есть Путин подписал указ, который с этого года уже исполняется, а профильное министерство пока еще не может осознать логику процесса. Логика в стадии обсуждения.

А.Б.