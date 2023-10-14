70 погибших беженцев

Washington Post подтвердил удар по колонне жителей Газы, которые, выполняя приказ армии Израиля, перемещались с севера на юг анклава.

Сообщается о гибели как минимум 70 гражданских, детей и женщин, в том числе. Более 200 ранены.

Видео с места бомбежки, о котором пишет Washington Post как о верифицированном, опубликовала турецкая газета Yeni Şafak.

Это к вопросу о "филигранной работе" израильской армии.

Не существует в природе никаких гуманных методов ведения войны, и как "прилетело" в Грозе или туганрогском музее, точно также прилетает и в Газе.

Тем более, что противостояние палестинцев и евреев - это геноцид с обеих сторон, кого-то не должно остаться на данной территории, которую каждая из сторон закономерно считает своей. Как Россия считает Крым и Донбасс своей территорией, а Турция напоминает, что вся Палестина и Израиль исторически совсем недавно были Османской империей. А Карабах был частью Азербайджанской ССР. И Тайвань - "неотъемлемая часть Китая", это даже в русской литературе присуствует, спасибо Войновичу.

И мировая война за новый передел мира - это не "танчики" на дисплее с высоким разрешением, а километры кишок, размазанных по стенам и щтабеля детских трупиков. Когда погибшие и покалеченные в каждой семье.

Хотел бы спросить вопрос: за флаг вашей страны, неважно какой, над сельсоветом в Нижнепереплюевке - это не чрезмерная цена? Нет?

А.Б.