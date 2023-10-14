Мир стоит на пороге Армагеддона

Среди американских элит набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и Китаем, пишет китайское издание Global Times (GT) со ссылкой на доклад межпартийной комиссии конгресса США. Я говорил о нем вчера.

Автор публикации пишет, что одновременный конфликт с РФ и КНР представлялся США «стратегическим кошмаром», о котором предупреждал еще бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Доклад заставляет нас думать, что «стратегический кошмар» проникает в политическую повестку США, но при этом не вызывает должных опасений и бдительности в Вашингтоне», — говорится в публикации.

Отмечается, что доклад межпартийной комиссии призывает Вашингтон активно наращивать ядерную триаду.

До этого замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, что Москва вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Парижа и Лондона.

Хотя ядерный арсенал Британии и Франции сегодня не слишком велик, его включение в войну может изменить баланс между основными игроками.

Не удивительно, что аналитики предполагают совместное применение ядерного оружия РФ и КНР, чей арсенал сегодня больше британского и французского всместе взятых. Но существует еше несколько "непризнанных" ядерных держав, таких как Пакистан, Индия, КНДР и гипотетически Япония и Израиль. Под большим вопросом лишь участие Индии на чьей-либо стороне.

То есть предстоящая ядерная война неминуемо сразу же станет мировой, и ядерной бомбардировке подвергнутся сразу три континента из пяти возможных. Европа, Северная Америка и Юго-Восточная Азия надолго станут непригодны для жизни, а в целом на планете могут произойти глобальные изменения климата, которые большая часть человечества не перенесет.

Зато огромная часть спорных территорий планеты вообще перестанет кого-либо интересовать.

А.Б.