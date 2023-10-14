Отказ Швеции от наличных денег приведет к угрозе национальной безопасности, заявил в беседе с Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон.

"Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить", — предположил Эрикссон.

По его словам, упор на цифровые платежи приведет к рискам в случае масштабной кибератаки на страну или отключения электроэнергии.

Интересно, сначала люди вступают в НАТО на пике противостояния с Россией, а потом начинают размышлять о возможных последствиях.

А в России под разговоры о цифровом рубле, который мало, кому интересен вообще, проходит постепенное возращение в денежное обращение золота и серебра - уже потихоньку снят НДС на продажу слитков из драгметаллов, облегчен и расширен прием инвестиционных монет банками, в первую очередь Сбером, существует фактически параллельный курс золота и серебра, и так далее...

Скоро приедешь в Стокгольм с кошельком золотых рублей, и скупишь половину Швеции...

А.Б.