Отказ Швеции от наличных денег приведет к угрозе национальной безопасности, заявил в беседе с Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон.
"Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить", — предположил Эрикссон.
По его словам, упор на цифровые платежи приведет к рискам в случае масштабной кибератаки на страну или отключения электроэнергии.
Интересно, сначала люди вступают в НАТО на пике противостояния с Россией, а потом начинают размышлять о возможных последствиях.
А в России под разговоры о цифровом рубле, который мало, кому интересен вообще, проходит постепенное возращение в денежное обращение золота и серебра - уже потихоньку снят НДС на продажу слитков из драгметаллов, облегчен и расширен прием инвестиционных монет банками, в первую очередь Сбером, существует фактически параллельный курс золота и серебра, и так далее...
Скоро приедешь в Стокгольм с кошельком золотых рублей, и скупишь половину Швеции...
А.Б.
|
|
не отгниет и тушка не рухнет вниз написал 14.10.2023 11:42