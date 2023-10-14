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Московский листок

Отказ Швеции от наличных денег

Опубликовано 14.10.2023 в разделе комментариев 1

доллар деньги лимит
Отказ Швеции от наличных денег

Отказ Швеции от наличных денег приведет к угрозе национальной безопасности, заявил в беседе с Telegraph бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон.

"Люди начали сознавать, что Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить", — предположил Эрикссон.

По его словам, упор на цифровые платежи приведет к рискам в случае масштабной кибератаки на страну или отключения электроэнергии.

Интересно, сначала люди вступают в НАТО на пике противостояния с Россией, а потом начинают размышлять о возможных последствиях.

А в России под разговоры о цифровом рубле, который мало, кому интересен вообще, проходит постепенное возращение в денежное обращение золота и серебра - уже потихоньку снят НДС на продажу слитков из драгметаллов, облегчен и расширен прием инвестиционных монет банками, в первую очередь Сбером, существует фактически параллельный курс золота и серебра, и так далее...

Скоро приедешь в Стокгольм с кошельком золотых рублей, и скупишь половину Швеции...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не рухнет вниз написал 14.10.2023 11:42
Зриксон верно гутарит - Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих почти поставил весь мир раком и прогнозировать будущее человечества сейчас нереально.
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