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Московский листок

В России резко вырос спрос на коммунизм и социализм

Опубликовано 14.10.2023 в разделе комментариев 1

социализм революция ленин
В России резко вырос спрос на коммунизм и социализм

В России резко вырос спрос на книги о коммунизме и социализме. Количество проданных цифровых книг выросло на 39% — «Литрес».

Больше всего продались «Ленин. Человек, который изменил все», «Красный континент» и «Империализм как высшая стадия капитализма».

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Всего комментариев к статье: 1
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Полоумный Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не рухнет вниз написал 14.10.2023 11:31
Надо конкретно всеми силами своего тупого мозга напрячься и осознать одну истину - в Украине убивает украинцев, насилует, зверствует, грабит никто иной как росийский пролетариат!!
Именно простые росийские мужички-работяги, парни-крестьяне, то бишь, самый натуральный росийский пролетариат убивает украинцев.
И при чем тута тогда империализм и буржуазия если пролетариат оказался отмороженным зверьем!!
Поэтому, в топку книжульки Вовки Лысика, Карела Маркеса и его сожителя Энгельса!
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