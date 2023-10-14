В России резко вырос спрос на коммунизм и социализм социализм революция ленин В России резко вырос спрос на книги о коммунизме и социализме. Количество проданных цифровых книг выросло на 39% — «Литрес». Больше всего продались «Ленин. Человек, который изменил все», «Красный континент» и «Империализм как высшая стадия капитализма». Без комментариев.



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