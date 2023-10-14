В России резко вырос спрос на коммунизм и социализм

В России резко вырос спрос на книги о коммунизме и социализме. Количество проданных цифровых книг выросло на 39% — «Литрес».
Больше всего продались «Ленин. Человек, который изменил все», «Красный континент» и «Империализм как высшая стадия капитализма».
Без комментариев.
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не отгниет и тушка не рухнет вниз написал 14.10.2023 11:31
Именно простые росийские мужички-работяги, парни-крестьяне, то бишь, самый натуральный росийский пролетариат убивает украинцев.
И при чем тута тогда империализм и буржуазия если пролетариат оказался отмороженным зверьем!!
Поэтому, в топку книжульки Вовки Лысика, Карела Маркеса и его сожителя Энгельса!