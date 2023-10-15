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Московский листок

Суд против выселения авиастроителей. А прокуратура - ЗА!

Опубликовано 15.10.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Суд против выселения авиастроителей. А прокуратура - ЗА!

Продолжаются судебные баталии между авиастроителями, живущими в доме на проспекте Будённого 16, и чиновниками из ДГИ. Мало того, что эти люди (авиастроители) работают, в связи с известными событиями, в ударном режиме, они ещё и вынуждены ходить по судам, отстаивая своё право на крышу над головой.

 

ДГИ в данный момент заявляет, что авиастроители, занимая данное помещение, «нарушают право собственности города Москвы на него». Причём, вселились они (по версии ДГИ) самозахватом. Ну да, люди, живущие более 10 лет (многие — существенно более 10 лет), получавшие квитанции на коммунальные услуги

и оплачивающие их, оказались самозахватчиками.

 

Отметим, что те комнаты, которые удалось освободить от жильцов на предыдущих стадиях процесса (стадиях морального давления), теперь висят в интернете на продаже по ценам от 3.5 до 5 млн. рублей (конечно, скромненько, но чиновникам всё равно приятно).

 

18 сентября 2023 года состоялось последнее заседание по иску ДГИ к семье Черепановых. Измайловский суд отказал в выселении данной семьи и обязал ДГИ заключить с Черепановыми договор социального найма.

13 октября Измайловский суд отказал в выселении ещё 5 семей.

 

Впрочем, прокуратура тоже не дремала. К настоящему моменту она уже успела подать жалобу на судебное решение, вынесенное в пользу Черепановых.

Видимо, когда жильё работников оборонки идёт на Циан и Авито – это, по мнению прокуратуры, самое то, что надо!

 

 



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