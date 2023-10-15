Мир застыл в ожидании очередной кровавой катастрофы, которая анонсирована заранее.

Израильские войска планируют "сровнять с землей" город Газа и территории к северу от него в ходе операции с привлечением ВВС и использованием американских управляемых авиабомб. Такое мнение выразил журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Наверно примерно так и будет. Сначала Газу отбомбят по полной, потом обработают американскими управляемыми бомбами для уничтожения подземных коммуникаций, после чего войдет пехота, чтобы убить все, что случайно выжило.

Геноцид в прямом эфире.

1.1 миллиона человек будут согнаны на границу с Египтом, где, возможно, этот самый Египет что-то для них сделает. Но это неточно. Убежать никуда они не могут, граница на замке. Даже граждане США сидят и ждут, что может быть, приедет Брюс Уиллис и всех спасет...

«Только ХАМАС несет ответственность за происходящее», — сказала Урсула фон дер Ляйен, прибывшая поддержать геноцид. Это, конечно, не Холокост, но нервы тоже будоражит.

Но ХАМАС - это две или три тысячи боевиков, а пострадают миллионы... 40 процентов из этого согнанного в пустыню миллиона - вообще дети. Они поддержали ХАМАС самим фактом своего рождения?

Самая большая загадка - это зачем ХАМАС совершил эту вылазку в Израиль? Ведь 800 боевиков, перешедших границу, никак не могли уничтожить 9-миллионное еврейское государство, вооруженное до зубов.

И кажется, у меня есть ответ. Зачем восставали индейцы в резервациях, кидаясь с голыми руками на ружья и пулеметы? Зачем восставали люди в концлагерях, зачем Яков Сталин бросился на колючую проволоку?

От безысходности. Это описывал еще нобелевский лауреат Адлер, сам еврей и бывший узник концлагеря, в работе "Человек в поисках смысла". Смерть не страшней, чем повторяющаяся в никуда жизнь узника, где каждый день похож на предыдущий, и ты знаешь, что в твой последний день будет все тоже, что и в предыдущие.

Сектор Газа и был такой резервацией, без шансов на изменение жизни.

Почему практически не восставали в сталинских лагерях? Потому что "на свободу с чистой совестью"! Потому что, несмотря на тяжелые условия жизни, в конце туннеля брезжил свет - ты мог выйти из лагеря и вернуться к нормальной жизни. А еврей или цыган в концлагере так и оставались евреем или цыганом. А палестинец в Газе - палестинцем.

Поь существу, атака ХАМАС на Израиль и была такой вот безнадежной попыткой. А теперь концлагерь подлежит зачистке - весь, а не только зачинщики и участники.

А.Б.