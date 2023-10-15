Генералы Вооруженных сил Украины не соблюдают основные военные правила, из-за чего Украина терпит поражения на поле боя, сообщает газета IL Fatto Quotidiano.

«Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное «контрнаступление», а это абсурдно с военной точки зрения», — пишет обозреватель Бьяджо ди Грация.

Он пояснил, что недоумевает, кто заставляет украинских генералов вести солдат ВСУ на «мясные штурмы» без шанса на успех. Ди Грация добавил, что любой генерал НАТО был бы изгнан из вооруженных сил за подобное безрассудное отношение к личному составу.

Ну, во-первых, на Украине нет генералов. Есть представительные мужчины в штанах с лампасами, но образование, которое они получили, не соответствует требованиям к генералам.

Лет 15 назад на Украине уволили в запас поголовно всех генералов советской службы. А собтвенных академий на Украине нет и не было никогда, все военные академии были в Москве или Петербурге. Да, военные училища на Украине давали хорошее военное образование, в силу чего в ВСУ полно грамотных младших и старших офицеров. А вот генералам взяться неоткуда, все, по большому счету, самоучки. Есть талантливые, как Залужный, но в основном так себе. И краткосрочные натовские курсы ситуацию не исправляют - не припоминаю, чтоб в армии США присваивали генерала после курсов...

Еще Клаузевиц писал, что военная наука не является слишком сложной, но это наука, и ее надо изучать... А иначе генералы рискуют остаться без солдат.

А.Б.