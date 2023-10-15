Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинские генералы "не соблюдают"

Опубликовано 15.10.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Украинские генералы "не соблюдают"

Генералы Вооруженных сил Украины не соблюдают основные военные правила, из-за чего Украина терпит поражения на поле боя, сообщает газета IL Fatto Quotidiano.

«Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное «контрнаступление», а это абсурдно с военной точки зрения», — пишет обозреватель Бьяджо ди Грация.

Он пояснил, что недоумевает, кто заставляет украинских генералов вести солдат ВСУ на «мясные штурмы» без шанса на успех. Ди Грация добавил, что любой генерал НАТО был бы изгнан из вооруженных сил за подобное безрассудное отношение к личному составу.

Ну, во-первых, на Украине нет генералов. Есть представительные мужчины в штанах с лампасами, но образование, которое они получили, не соответствует требованиям к генералам.

Лет 15 назад на Украине уволили в запас поголовно всех генералов советской службы. А собтвенных академий на Украине нет и не было никогда, все военные академии были в Москве или Петербурге. Да, военные училища на Украине давали хорошее военное образование, в силу чего в ВСУ полно грамотных младших и старших офицеров. А вот генералам взяться неоткуда, все, по большому счету, самоучки. Есть талантливые, как Залужный, но в основном так себе. И краткосрочные натовские курсы ситуацию не исправляют - не припоминаю, чтоб в армии США присваивали генерала после курсов...

Еще Клаузевиц писал, что военная наука не является слишком сложной, но это наука, и ее надо изучать... А иначе генералы рискуют остаться без солдат.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А, вон оно чьо
Кущ нипонял написал 15.10.2023 11:47
Оказывается мы уже всю армию потеряли, войну проиграли, а рюзьке танке в Киеве. Или я чо-то путаю. Пора завязывать с самогоном, пока руский прапорщик не отобрал
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенатор опасается войны с США
Сенатор опасается войны с США
10.10.2023
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщина Революции"
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщ...
10.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Коровы и овцы обязаны самостоятельно являться на мясокомбинат (0)
Латвия вошла в топ-3 поставщиков вина в Россию вместо Италии (0)
Украинские генералы "не соблюдают" (1)
Мир застыл в ожидании очередной кровавой катастрофы (1)
Суд против выселения авиастроителей. А прокуратура - ЗА! (0)
В России резко вырос спрос на коммунизм и социализм (15)
Отказ Швеции от наличных денег (8)
Мир стоит на пороге Армагеддона (21)
70 погибших беженцев (38)
Минобрнауки обсуждает изменение логики (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss