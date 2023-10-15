Латвия вошла в топ-3 поставщиков вина в Россию вместо Италии

Отмечается, что на первом месте по объему поставок находится Литва с экспортом на $485 млн, которая за год увеличила поставки вина в Россию на 20,6%, на втором — Грузия с $112,1 млн, а на третьем — Латвия с $79,5 млн. За год последняя нарастила экспорт вина в Россию на 18,5%.

Секрет прибалтийского виноделия прост: с января по август 2023 года Латвия и Литва закупили в Италии вин на $59,3 млн.

В свое время Белоруссия отличалась огромными продажами в Россию товаров, которые там сроду не произрастали. Но потом Минск тоже попал под санкции, и его место заняли "правоверные" европейцы Литва и Латвия.

А где, собственно, новые князья Голицины, когда-то создавшее у нас превосходное отечественное виноделие?

Генетики доказали, что основные сорта французского винограда произошли от автохтонного кубанского сорта - в глубокой древности. Почему не запустить обратный процесс?

Тем более, что уже ведь есть отечественное виноделие и в Крыму, и на Дону - Кубань спорно, но сейчас именно там товарное производство вина бурно развивается. А теперь появились еще и новые территории, где виноград растет и вина делают.

Зачем мы кормим прибалтийских спекулянтов?

А.Б.