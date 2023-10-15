Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Латвия вошла в топ-3 поставщиков вина в Россию вместо Италии

Опубликовано 15.10.2023 в разделе комментариев 0

алкоголь виски
Латвия вошла в топ-3 поставщиков вина в Россию вместо Италии

Отмечается, что на первом месте по объему поставок находится Литва с экспортом на $485 млн, которая за год увеличила поставки вина в Россию на 20,6%, на втором — Грузия с $112,1 млн, а на третьем — Латвия с $79,5 млн. За год последняя нарастила экспорт вина в Россию на 18,5%.

Секрет прибалтийского виноделия прост: с января по август 2023 года Латвия и Литва закупили в Италии вин на $59,3 млн.

В свое время Белоруссия отличалась огромными продажами в Россию товаров, которые там сроду не произрастали. Но потом Минск тоже попал под санкции, и его место заняли "правоверные" европейцы Литва и Латвия.

А где, собственно, новые князья Голицины, когда-то создавшее у нас превосходное отечественное виноделие?

Генетики доказали, что основные сорта французского винограда произошли от автохтонного кубанского сорта - в глубокой древности. Почему не запустить обратный процесс?

Тем более, что уже ведь есть отечественное виноделие и в Крыму, и на Дону - Кубань спорно, но сейчас именно там товарное производство вина бурно развивается. А теперь появились еще и новые территории, где виноград растет и вина делают.

Зачем мы кормим прибалтийских спекулянтов?

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенатор опасается войны с США
Сенатор опасается войны с США
10.10.2023
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщина Революции"
Дарья Митина: Забытый шедевр Дзиги Вертова "Годовщ...
10.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Коровы и овцы обязаны самостоятельно являться на мясокомбинат (0)
Латвия вошла в топ-3 поставщиков вина в Россию вместо Италии (0)
Украинские генералы "не соблюдают" (1)
Мир застыл в ожидании очередной кровавой катастрофы (1)
Суд против выселения авиастроителей. А прокуратура - ЗА! (0)
В России резко вырос спрос на коммунизм и социализм (15)
Отказ Швеции от наличных денег (8)
Мир стоит на пороге Армагеддона (21)
70 погибших беженцев (38)
Минобрнауки обсуждает изменение логики (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss