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Московский листок

Коровы и овцы обязаны самостоятельно являться на мясокомбинат

Опубликовано 15.10.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Коровы и овцы обязаны самостоятельно являться на мясокомбинат

Все военнообязанные на Украине должны самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики.

При этом в сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний.

Сейчас мобилизация на Украине касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Нескромный вопрос: а куда делись все те, кого призвали за время предыдущих пяти или шести мобилизаций?

Командование ВСУ не хочет ли отчитаться о потерях?

И почему у нас не предлагают жилье и работу тем, кто не желает попасть под мобилизацию на Украине? Тем более, что среднего медицинского персонала категорически не хватает... Нужны сиделки, санитары, водители "скорой".

 А.Б.



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