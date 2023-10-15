Коровы и овцы обязаны самостоятельно являться на мясокомбинат

Все военнообязанные на Украине должны самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики.

При этом в сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний.

Сейчас мобилизация на Украине касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. 1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Нескромный вопрос: а куда делись все те, кого призвали за время предыдущих пяти или шести мобилизаций?

Командование ВСУ не хочет ли отчитаться о потерях?

И почему у нас не предлагают жилье и работу тем, кто не желает попасть под мобилизацию на Украине? Тем более, что среднего медицинского персонала категорически не хватает... Нужны сиделки, санитары, водители "скорой".

А.Б.