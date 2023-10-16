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Московский листок

Путин готов к переговорам. А готовы ли переговоры к Путину?

Опубликовано 16.10.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Путин готов к переговорам. А готовы ли переговоры к Путину?

Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если украинская сторона отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры.

Он отметил, что в России высоко ценят предложения Китая по мирному урегулированию на Украине. Путин считает предложения Пекина вполне реалистичными и заявил, что они могли бы быть положены в основу мирных договорённостей.

При этом он напомнил, что в Киеве не желают вести какие-либо переговоры:

«Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да ещё и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?» — заявил Путин.

Но Путин не упомянул, что документ включает 12 тезисов, которые сводятся к следующим пунктам:

Уважение суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всех стран, примат международного права без «двойных стандартов».

Отказ от «менталитета Холодной войны», уважение интересов безопасности отдельных стран, отказ от усиления и расширения военных блоков.

Прекращение огня.

Начало мирных переговоров.

Разрешение гуманитарного кризиса.

Защита гражданских лиц и военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом.

Обеспечение безопасности атомных электростанций.

Снижение стратегических рисков, недопущение использования химического, биологического или ядерного оружия.

Гарантии вывоза зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Отказ от односторонних санкций.

Обеспечение стабильности цепочек производства и поставок для защиты мировой экономики.

Содействие послевоенному восстановлению Украины.

Формально документ китайского МИДа не является планом: это набор очевидных тезисов, которые китайская сторона озвучивала на протяжении всего года после начала вторжения. При этом в документе не описаны конкретные механизмы, которые помогли бы достичь мира, и нет ответов на ключевые вопросы, например, статусе территорий, занятых Россией.

В целом можно сказать: Путин готов к переговорному процессу, а вот процесс явно не готов. И не известно, готовит его кто-нибудь или нет...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье ...2.... написал 16.10.2023 14:05
Баранов,запомни ты персонально и все твое племя кацапорылых недосуществ низшей расы (кацапопитеков),что разговор может идти только о ПОЛНОЙ И БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИИ КАЦАПОПОМОЙКИ.Тогда у вас,недосуществ кацапорылых есть хоть какой то шанс остаться живыми и жить в некоей резервации в границах Московии 13 в.В противном случае Вы исчезнет как исчез СССР,т е.полностью при чем кацапье вырежут в 0,как это сделали с кацапьем в Армении,Ичкерии и т.д.
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Вы дебилы?
Кущ спрашивает написал 16.10.2023 13:41
Какие, к херам, переговоры? Вы как собираетесь ответить мне за племянницу? Ладно, пусть при мне повесят всех, кто причастен к пуску этой ракеты. Но я такой не один. А это проблема
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