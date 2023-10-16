Путин готов к переговорам. А готовы ли переговоры к Путину?

Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если украинская сторона отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры.

Он отметил, что в России высоко ценят предложения Китая по мирному урегулированию на Украине. Путин считает предложения Пекина вполне реалистичными и заявил, что они могли бы быть положены в основу мирных договорённостей.

При этом он напомнил, что в Киеве не желают вести какие-либо переговоры:

«Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да ещё и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?» — заявил Путин.

Но Путин не упомянул, что документ включает 12 тезисов, которые сводятся к следующим пунктам:

Уважение суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всех стран, примат международного права без «двойных стандартов».

Отказ от «менталитета Холодной войны», уважение интересов безопасности отдельных стран, отказ от усиления и расширения военных блоков.

Прекращение огня.

Начало мирных переговоров.

Разрешение гуманитарного кризиса.

Защита гражданских лиц и военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом.

Обеспечение безопасности атомных электростанций.

Снижение стратегических рисков, недопущение использования химического, биологического или ядерного оружия.

Гарантии вывоза зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Отказ от односторонних санкций.

Обеспечение стабильности цепочек производства и поставок для защиты мировой экономики.

Содействие послевоенному восстановлению Украины.

Формально документ китайского МИДа не является планом: это набор очевидных тезисов, которые китайская сторона озвучивала на протяжении всего года после начала вторжения. При этом в документе не описаны конкретные механизмы, которые помогли бы достичь мира, и нет ответов на ключевые вопросы, например, статусе территорий, занятых Россией.

В целом можно сказать: Путин готов к переговорному процессу, а вот процесс явно не готов. И не известно, готовит его кто-нибудь или нет...

А.Б.