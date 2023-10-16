Путин готов к переговорам. А готовы ли переговоры к Путину?

Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если украинская сторона отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры.
Он отметил, что в России высоко ценят предложения Китая по мирному урегулированию на Украине. Путин считает предложения Пекина вполне реалистичными и заявил, что они могли бы быть положены в основу мирных договорённостей.
При этом он напомнил, что в Киеве не желают вести какие-либо переговоры:
«Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да ещё и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?» — заявил Путин.
Но Путин не упомянул, что документ включает 12 тезисов, которые сводятся к следующим пунктам:
Уважение суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всех стран, примат международного права без «двойных стандартов».
Отказ от «менталитета Холодной войны», уважение интересов безопасности отдельных стран, отказ от усиления и расширения военных блоков.
Прекращение огня.
Начало мирных переговоров.
Разрешение гуманитарного кризиса.
Защита гражданских лиц и военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом.
Обеспечение безопасности атомных электростанций.
Снижение стратегических рисков, недопущение использования химического, биологического или ядерного оружия.
Гарантии вывоза зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.
Отказ от односторонних санкций.
Обеспечение стабильности цепочек производства и поставок для защиты мировой экономики.
Содействие послевоенному восстановлению Украины.
Формально документ китайского МИДа не является планом: это набор очевидных тезисов, которые китайская сторона озвучивала на протяжении всего года после начала вторжения. При этом в документе не описаны конкретные механизмы, которые помогли бы достичь мира, и нет ответов на ключевые вопросы, например, статусе территорий, занятых Россией.
В целом можно сказать: Путин готов к переговорному процессу, а вот процесс явно не готов. И не известно, готовит его кто-нибудь или нет...
А.Б.
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Дмитрий г.Запорожье ...2.... написал 16.10.2023 14:05
Кущ спрашивает написал 16.10.2023 13:41