"Колыма" для духовника президента, и та в Крыму

Митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный главой Крымской митрополии, в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря сравнил свой отъезд на полуостров с отправкой на Колыму в советские годы.

Существенно, что перемещения в церковной иерархии "духовника президента" имеет прямой плитический смысл - его рассматривали до недавнего времени как наиболее вероятного премника Кирилла, возможно даже не дохидяась кончины последнего, по примеру предпоследнего римского папы.

Естественно, Крымская епархия - это реально ссылка по сравнению с Псковской или не очень? Самая псковская епархия в церковном рейтинге значит куда больше, чем в светском занюханная Псковская область. А Крымская - непонятно. Севастополь, к примеру, в одном конституционном ранге с Москвой и Питером.

Тихон и правду сказал - в Крым во времена Рима был местом сслыки для теплолюбивых римских граждан, и туда, именно в нынешний Севастополь, на Инкерманские каменоломни сослали целоги римского папу Климента, где он мученическим образом и принял кончину. И Каменоломни до сих пор работают, разве что форма собственности сменилась немного. Но, полагаю, пилить инкерманский камень владыке Тихону все же не придется.

Был и позднейший пример - Архиепископ Лука, в миру профессор-хирург Воино-Ясенецкий, был направлен в Крывскую епархию аккурат после Колымы. Думаю, там ему понравилось больше, чем в Магадане.

Но патриарших регалий Луке, вроде, никто не прочил... Так что как сравнить?

Но, полагаю, если б речь шла о замене Кирилла на Тихона, то никакого смысла пересаживать его в Крым не было...

А.Б.