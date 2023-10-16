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Московский листок

"Колыма" для духовника президента, и та в Крыму

Опубликовано 16.10.2023 в разделе комментариев 2

церковь рпц кирилл
"Колыма" для духовника президента, и та в Крыму

Митрополит Тихон (Шевкунов), назначенный главой Крымской митрополии, в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря сравнил свой отъезд на полуостров с отправкой на Колыму в советские годы.

Существенно, что перемещения в церковной иерархии "духовника президента" имеет прямой плитический смысл - его рассматривали до недавнего времени как наиболее вероятного премника Кирилла, возможно даже не дохидяась кончины последнего, по примеру предпоследнего римского папы.

Естественно, Крымская епархия - это реально ссылка по сравнению с Псковской или не очень? Самая псковская епархия в церковном рейтинге значит куда больше, чем в светском занюханная Псковская область. А Крымская - непонятно. Севастополь, к примеру, в одном конституционном ранге с Москвой и Питером.

Тихон и правду сказал - в Крым во времена Рима был местом сслыки для теплолюбивых римских граждан, и туда, именно в нынешний Севастополь, на Инкерманские каменоломни сослали целоги римского папу Климента, где он мученическим образом и принял кончину. И Каменоломни до сих пор работают, разве что форма собственности сменилась немного. Но, полагаю, пилить инкерманский камень владыке Тихону все же не придется.

Был и позднейший пример - Архиепископ Лука, в миру профессор-хирург Воино-Ясенецкий, был направлен в Крывскую епархию аккурат после Колымы. Думаю, там ему понравилось больше, чем в Магадане.

Но патриарших регалий Луке, вроде, никто не прочил... Так что как сравнить?

Но, полагаю, если б речь шла о замене Кирилла на Тихона, то никакого смысла пересаживать его в Крым не было...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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раб Божий Сорин И.Л.- да, Баранов, как я вчера и анонсировал, про политику
больше не собираюсь. написал 16.10.2023 15:23
Пугают меня огромные толпы в африканских странах с российскими флагами и портретами Владимира Владимировича. Снова угнетенные народы зовут нас возглавить их борьбу за освобожение от Западного ига. Я, конечно, сострадаю несчастным детям, за гроши загибающимся на урановых рудниках. Но еще больше я сострадаю нашим больным детям, которым по телевидению собирают деньги на лечение. И, даже взрослым в Нечерноземье, которым до сих пор не провели Нечерноземный Поток, хотя бы 1. Теперь по теме. Баранов! Точность- вежливость королей. И, даже главредов. Святитель Лука Войно-Ясенецкий был возвращен не с Колымы, а из Казахстана. И не прямо в Крым, а в госпиталь, где он вытаскивал бойцов с гнойными ранами. И монографию написал по гнойной хирургии. И Сталинскую премию получил. Пропустишь, Баранов, эту критику? Еще кое-что добавлю. Про "духовника"?
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Шизофреник-Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не рухнет вниз написал 16.10.2023 15:12
Это каким же надо быть е6анутым, чтобы выдуманного обрезанного жидка считать богом и преклоняться тысячам молитв и ритуалов, напридуманных молоденькими педерастами и рукоблудами - нашими предками у которых размер мозга был как у приматов - не более 300 грамм!!
Педрилка картонная Шевкунов разве не понимает всей этой авантюры и долбоебизма?
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