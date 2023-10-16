В РФ экономический рост вопреки спаду?

По прогнозу ООН, Россия в этом году станет одной из немногих стран G20 с положительной экономической динамикой. На фоне того, что во Франции заявили об обрушении экономики, а Германию назвали "самым слабым звеном" ЕС, выглядит просто победительно.

В России рост седьмой месяц подряд. Расширяются обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля.

Как отмечают аналитики, это в значительной степени обусловлено внутренним спросом. Занятость в реальном секторе повышается самыми быстрыми темпами за 23 года.

Вот только что ж мы всего этого не чувствуем на себе?

А.Б.