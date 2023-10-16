Выборы президента теперь пройдут по новому

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил изменения в закон о выборах президента РФ, сообщает ТАСС.

«Уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным», — говорится в заключении комитета.

Ну конечно! Толькро разве мы в первый раз выбираем путина? И в первый раз переизбираем?

Я уж думал, что законодательство о выборах Путина давно достигло абсолютного совершенства. Ан нет! Совершенства, но не абсолютного. Есть, куда еще улучшать...

А.Б.