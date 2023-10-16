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Московский листок

"Колыма" для духовника президента, и та в Крыму

Опубликовано 16.10.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, если украинская сторона отменит декрет, запрещающий вести мирные переговоры.

Он отметил, что в России высоко ценят предложения Китая по мирному урегулированию на Украине. Путин считает предложения Пекина вполне реалистичными и заявил, что они могли бы быть положены в основу мирных договорённостей.

При этом он напомнил, что в Киеве не желают вести какие-либо переговоры:

«Как же можно вести переговоры, если они этого не хотят да ещё и издали нормативный документ, который запрещает вести эти переговоры?» — заявил Путин.

Но Путин не упомянул, что документ включает 12 тезисов, которые сводятся к следующим пунктам:

Уважение суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всех стран, примат международного права без «двойных стандартов».

Отказ от «менталитета Холодной войны», уважение интересов безопасности отдельных стран, отказ от усиления и расширения военных блоков.

Прекращение огня.

Начало мирных переговоров.

Разрешение гуманитарного кризиса.

Защита гражданских лиц и военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом.

Обеспечение безопасности атомных электростанций.

Снижение стратегических рисков, недопущение использования химического, биологического или ядерного оружия.

Гарантии вывоза зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Отказ от односторонних санкций.

Обеспечение стабильности цепочек производства и поставок для защиты мировой экономики.

Содействие послевоенному восстановлению Украины.

Формально документ китайского МИДа не является планом: это набор очевидных тезисов, которые китайская сторона озвучивала на протяжении всего года после начала вторжения. При этом в документе не описаны конкретные механизмы, которые помогли бы достичь мира, и нет ответов на ключевые вопросы, например, статусе территорий, занятых Россией.

В целом можно сказать: Путин готов к переговорному процессу, а вот процесс явно не готов. И не известно, готовит его кто-нибудь или нет...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Пять домов в Курске повреждены в результате массовой атаки украинских беспилотников в прошедшие выходные

- В Египте заявили, что Израиль не позволяет доставить гумпомощь в Газу

- ЦБ показал обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей

- «Красный Октябрь» получил первый халяльный сертификат на шоколад «Аленка»

- Марка Фейгина* разыскивают из-за распространения фейков о ВС РФ, но он вроде бы не прячется

 

1. "Колыма" для духовника президента, и та в Крыму

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. В РФ экономический рост вопреки спаду?

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3. Выборы президента теперь пройдут по новому

https://forum-msk.org/material/news/1...



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