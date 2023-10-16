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Московский листок

Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас

Опубликовано 16.10.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Дарья Митина в новой авторской программе "Другой глобус"

 

В новой авторской программе «Другой глобус» Дарья Митина рассказывает о самых горячих событиях недели - о новом ближневосточном кризисе, вспышке насилия и эскалации противостояния, об истории палестино-израильского конфликта, о том, почему диверсионный рейд ХАМАС застал врасплох хвалёные спецслужбы и армию Израиля, о фейках и медиа-провокациях, дождём пролившихся на наши экраны, и о том, почему прежде чем заниматься палестино-израильским урегулированием, неплохо бы провести палестино-палестинское урегулирование.

 

Одна оговорка самодетектед - 1967 г. - Шестидневная война, а война Судного дня - 1973 г., конечно. Остальное всё вроде норм.



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