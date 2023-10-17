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Московский листок

Очень просто стать евреем

Опубликовано 17.10.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Очень просто стать евреем

Мы тут провели опрос на тему доверия президенту Путину. Надо сказать, не в первый раз. На сегодня получили 3,3 тыс. голосов. Репрезентативно.

Да 10 %

Доверяю, но не во всем 8 %

Нет 74 %

А с какой стати я вообще должен ему доверять? 8 %

А также 471 лайк и 83 комментария, в основном отрицательные.

Но один комментарий привел в восторг: "Здесь, на этом канале сборище либералов и русофобов. К счастью, не они определяют настроение в российском обществе, хотя, может быть, и мнят себя очень значимыми".

Оказывается, стать либералом и русофобом очень просто, надо всего лишь задать вопрос, доверяете ли вы Путину?

А сам Путин кто?

В сосетский период, особенно во время службы в КГБ СССР, надо полагать, был коммунистом. Иначе как? Нельзя же сказать, что уже в то время он кривил душой и защищая одни идеалы, сам придерживался других.

Потом, с приходом в команду Собчака, взгляды Путина поменялись на либеральные - об этом он сам неоднократно говорил в интервью того периода.

Но сейчас вроде бы либеральные взгляды не в чести. А от Путина по поводу его идейных предпочтений мы услыщали сравнительно недавно, что идеологией в России является патриотизм... Но патриотами могут быть люди самых разных взглядов и убеждений.

Вот и пойми его, Путина...

Ну так и вывод - 74 процента не понимают, и отсюда не доверяют. Еще 8 доверяют не совсем. 8 процентов не понимают, почему они вообще обязаны кому-то доверять. И лишь 10 процентов доверяют безоговорочно.

Для таких неопределенных вводных даже еще очень много. А вот откуда ВЦИОМ берет 74 процента "за", действительно загадка. Может, у них вводные данные другие, более определенные?

Ну и еще один комментарий: "Похож здесь одни евреи собрались, попутали президентов".

Вот, у нас легко стать не только либералом и русофобом, но и евреем запросто! 

 А.Б.



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