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Московский листок

Америка готовится воевать на стороне Израиля

Опубликовано 17.10.2023 в разделе комментариев 2

сша война рф
Америка готовится воевать на стороне Израиля

Палата представителей США разработает законопроект, который позволит задействовать американские вооруженные силы в случае эскалации войны между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», заявил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

При этом он выразил надежду, что вступление закона в силу не потребуется.

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет наземную операцию в секторе Газа. Ливанское движение «Хезболла» и Иран уже пригрозили открыть второй фронт в этом случае, подчеркнул Маккол.

В проекте закона скорее всего не будет упомянут Иран как сторона конфликта. В него, вероятно, войдут «Хамас», «Хезболла», а также «поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы». При этом Майкл Маккол подчеркнул, что если иранская армия примет непосредственное участие в конфликте, придется добавить в проект и целое государство.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Сдох Никита Сергеевич МихАлков
Шо делать бум, ибо написал 17.10.2023 11:16
Володька Х у й л О проплатил хамасу миллионы за эту операцию и приплатил за особую жестокость, с целью отвлечь внимание и ресурсы США от помощи Украине.
Израиль хочет 10 миллиардов ! План Х У Й Л О вроде работает?
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Байден сила
Максим.Галкин написал 17.10.2023 10:46
Сектор Газа будет еврейским или станет безлюдным. Слава Израилю ЦАХАЛ сила!
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