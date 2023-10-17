Америка готовится воевать на стороне Израиля

Палата представителей США разработает законопроект, который позволит задействовать американские вооруженные силы в случае эскалации войны между Израилем и палестинской группировкой «Хамас», заявил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

При этом он выразил надежду, что вступление закона в силу не потребуется.

Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке может расшириться, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет наземную операцию в секторе Газа. Ливанское движение «Хезболла» и Иран уже пригрозили открыть второй фронт в этом случае, подчеркнул Маккол.

В проекте закона скорее всего не будет упомянут Иран как сторона конфликта. В него, вероятно, войдут «Хамас», «Хезболла», а также «поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы». При этом Майкл Маккол подчеркнул, что если иранская армия примет непосредственное участие в конфликте, придется добавить в проект и целое государство.

А.Б.