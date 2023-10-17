Совбез ООН не принял проект резолюции России по Израилю и сектору Газа

Совет безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о незамедлительном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, сообщает РИА Новости.

В пользу принятия документа высказались 5 стран, 4 проголосовали против, а еще 6 воздержались. Таким образом, документ не набрал 9 голосов, необходимых для его принятия.

Проект резолюции был предложен Россией и содержал призыв прекратить боевые действия и насилие в отношении мирных граждан, освободить всех заложников, а также обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.

Понятно, что любой другой проект содержал бы те же самые предложения, они всегда содержат примерно одно и тоже, но тут важно, кто внес.

И еще - самое важное: как бы не проголосовали, исполнять все равно никто не будет. Не для того начинали войну...

А.Б.