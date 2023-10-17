Богослов Андрей Кураев сообщил об эмиграции в Чехию

«Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим все сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная», — написал Кураев.

До этого Кураев заявил в СМИ, что спокойно относится к лишению его священного сана и не считает это «ужасной бедой». Он отметил, что не планирует подавать апелляцию, так как не стремится к возобновлению статуса диакона.

Кураев - это не Даня Милохин и даже не Галкин. Это реально один из "мозгов нации", и мотивы отъезда он назвал исчерпывающе - не деньги спасать едет, и не от мобилизации прячется.

А "трудовая миграция" в Праге всяко лучше оздоровительного центра в Республике Коми, где сейчас проводит время еще один "мозг нации" Борис Кагарлицкий.

В принципе, Россия проживет и без мозгов, не привыкать. Однако с мозгами как-то лучше, говорят...

А.Б.