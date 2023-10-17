Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В принципе, Россия проживет и без мозгов, не привыкать

Опубликовано 17.10.2023 в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл
В принципе, Россия проживет и без мозгов, не привыкать

Богослов Андрей Кураев сообщил об эмиграции в Чехию

«Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим все сложнее. Торжество хорового начала под руководством несмываемого регента. А в Европе, наверно, еще возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная», — написал Кураев.

До этого Кураев заявил в СМИ, что спокойно относится к лишению его священного сана и не считает это «ужасной бедой». Он отметил, что не планирует подавать апелляцию, так как не стремится к возобновлению статуса диакона.

Кураев - это не Даня Милохин и даже не Галкин. Это реально один из "мозгов нации", и мотивы отъезда он назвал исчерпывающе - не деньги спасать едет, и не от мобилизации прячется.

А "трудовая миграция" в Праге всяко лучше оздоровительного центра в Республике Коми, где сейчас проводит время еще один "мозг нации" Борис Кагарлицкий.

В принципе, Россия проживет и без мозгов, не привыкать. Однако с мозгами как-то лучше, говорят...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Слава Израилю
Б.Гребенщиков написал 17.10.2023 10:54
Слава Украине слава Израилю героям слава ЦАХАЛ сила
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Колыма" для духовника президента, и та в Крыму
"Колыма" для духовника президента, и та в Крыму
16.10.2023
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас
16.10.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В принципе, Россия проживет и без мозгов, не привыкать (1)
Совбез ООН не принял проект резолюции России по Израилю и сектору Газа (0)
Америка готовится воевать на стороне Израиля (2)
Очень просто стать евреем (0)
Дарья Митина: Израиль, ХАМАС... почему сейчас (0)
"Колыма" для духовника президента, и та в Крыму (0)
Выборы президента теперь пройдут по новому (7)
В РФ экономический рост вопреки спаду? (7)
"Колыма" для духовника президента, и та в Крыму (8)
Путин готов к переговорам. А готовы ли переговоры к Путину? (43)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss