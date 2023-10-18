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Московский листок

Больше 500 погибших в больнице, точно никто не считал...

Опубликовано 18.10.2023 в разделе комментариев 4

израиль правые газа
Больше 500 погибших в больнице, точно никто не считал...

Минздрав Газы заявил, что в результате ракетного удара по больнице Аль-Ахли, находившейся в ведении "Врачей без границ" и Англиканской церкви, погибли более 500 человек, сейчас говорят уже о почти тысяче, большинство из них — женщины и дети.

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

"Они сами себе бомбят" - знакомая тема.

Сначала о количестве пострадавших. Современная больница - это крупное учреждение, допустим, центральная районная больница в Подмосковье - это примерно 800 человек одного персонала и сопоставимое число больных. Во время боевых действий или эпидемий коечный фонд обычно переполнен. Так что названное количество жертв удивления не вызывает.

Ну а боевые действия в самом перенаселенном участке планеты всегда будут сопровождаться огромныи числом случайно пострадавших. Так что чья ракета попала даже не суть важно.

Израиль объявил о ликвидации города с населением в 1,1 миллион человек. Такого современная история не знает со времен блокады Ленинграда - Хиросима была в 10 раз меньше, Дрезден, уничтоженный британской авиацией, был в 3 раза меньше. Сталинград в 2 раза, Артемовск в 15 раз...

Что могу сказать? Люди масштабно мыслят, и на планах такого масштаба людей вообще не видно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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По городу ракета
Куща убить хотели написал 18.10.2023 11:56
Мрази. Вот за это я вас буду убивать. А не за то, что вы рюзьке
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Шизофреник-Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не рухнет вниз написал 18.10.2023 11:06
Израиль бомбит точно крысиные норы Хамаса, а значит Израиль знает где в секторе Газа есть больницы.
Какой смысл Израилю многократно (несколькими боеприпасами) бить по госпиталю, когда крысиные норы еще есть не разбомбленные.
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Re:головне
Dart написал 18.10.2023 11:03
Ракетой управлял бухой кацапский диспетчер Карлос. Несвежие трупы были взяты на ближайшем кладбище. Демагогия працюю в обидва боки.
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раб Божий Сорин И.Л.- Израиль представил исчерпывающие доказательства,
что случившееся происшествие дело рук криворуких написал 18.10.2023 10:42
Джихадчуков, как уже не раз и бывало.
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