Больше 500 погибших в больнице, точно никто не считал...

Минздрав Газы заявил, что в результате ракетного удара по больнице Аль-Ахли, находившейся в ведении "Врачей без границ" и Англиканской церкви, погибли более 500 человек, сейчас говорят уже о почти тысяче, большинство из них — женщины и дети.

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля — что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

"Они сами себе бомбят" - знакомая тема.

Сначала о количестве пострадавших. Современная больница - это крупное учреждение, допустим, центральная районная больница в Подмосковье - это примерно 800 человек одного персонала и сопоставимое число больных. Во время боевых действий или эпидемий коечный фонд обычно переполнен. Так что названное количество жертв удивления не вызывает.

Ну а боевые действия в самом перенаселенном участке планеты всегда будут сопровождаться огромныи числом случайно пострадавших. Так что чья ракета попала даже не суть важно.

Израиль объявил о ликвидации города с населением в 1,1 миллион человек. Такого современная история не знает со времен блокады Ленинграда - Хиросима была в 10 раз меньше, Дрезден, уничтоженный британской авиацией, был в 3 раза меньше. Сталинград в 2 раза, Артемовск в 15 раз...

Что могу сказать? Люди масштабно мыслят, и на планах такого масштаба людей вообще не видно.

А.Б.