Умер профессор Бузгалин

Сегодня ночью в лучший из миров шёл Александр Владимирович Бузгалин, ему было 69 лет.

Для меня совершенно неожиданно, буквально вот в сентябре виделись на юбилее Дарьи Митиной, был бодр и весел, шутил и говорил тосты...

Видимо, на данный момент профессор Бузгалин был наиболее известным и значительным марксистом в России. Причем был человеком медийным, что для людей наших взглядов в России совсем непросто...

Печальная новость пришла, когда я готовил выпуск, пришлось даже переформатировать. Деталей пока не знаю.

Для меня это было шоком.

Анатолий Баранов