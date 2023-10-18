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Московский листок

Умер профессор Бузгалин

Опубликовано 18.10.2023 в разделе комментариев 1

социализм коммунизм
Умер профессор Бузгалин

Сегодня ночью в лучший из миров шёл Александр Владимирович Бузгалин, ему было 69 лет.

Для меня совершенно неожиданно, буквально вот в сентябре виделись на юбилее Дарьи Митиной, был бодр и весел, шутил и говорил тосты...

Видимо, на данный момент профессор Бузгалин был наиболее известным и значительным марксистом в России. Причем был человеком медийным, что для людей наших взглядов в России совсем непросто...

Печальная новость пришла, когда я готовил выпуск, пришлось даже переформатировать. Деталей пока не знаю.

Для меня это было шоком.

 Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Шизофреник-Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная шейка
не отгниет и тушка не рухнет вниз написал 18.10.2023 11:23
Я узнал причину смерти философа-марксиста.
Он умер от сердечного приступа когда увидел как в Украине зверствует росийский пролетариат : убивает, насилует, грабит и профессор осознал, що он сам с Карлом Маркесом были полностью не правы жалея пролетариат, ибо пролетариат на росии оказался отъявленным зверьем.
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