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Московский листок

Картинка на купюре вызвала политическую дискуссию

Опубликовано 18.10.2023 в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл
Картинка на купюре вызвала политическую дискуссию

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора: "Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", — говорится в сообщении.

Новую тысячерублевую купюру, посвященную Поволжью, представили в понедельник. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

Этот храм прежде разграбили, а в начале нулевых восстановили, но крест до сих пор не установлен. Недовольство вызвало изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц.

Источник в Московской патриархии, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.

И что теперь?

Пририсуют к храму крест, которого на самом деле нет? Или сначала установят за счет ЦБ РФ крест на реальном здании музея? Или сначала выселят музей, вернут храм РПЦ и объяснят татарскому народу, что музей его государственности находится в неподходящем месте?

Или вообще нарисуют купюру вовсе без спорного здания? А где там синагога и буддийский дацан?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Tell написал 18.10.2023 12:55
Нарисуйте на этой туалетной бумаге хоть дендрофилию, хоть совокупление прутня с педведом. От этого она не станет легальным платежным документом.
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