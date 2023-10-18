Картинка на купюре вызвала политическую дискуссию

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора: "Принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", — говорится в сообщении.

Новую тысячерублевую купюру, посвященную Поволжью, представили в понедельник. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике, а также Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

Этот храм прежде разграбили, а в начале нулевых восстановили, но крест до сих пор не установлен. Недовольство вызвало изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц.

Источник в Московской патриархии, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что в РПЦ "вызывают неприятие" изображения православных храмов без крестов.

И что теперь?

Пририсуют к храму крест, которого на самом деле нет? Или сначала установят за счет ЦБ РФ крест на реальном здании музея? Или сначала выселят музей, вернут храм РПЦ и объяснят татарскому народу, что музей его государственности находится в неподходящем месте?

Или вообще нарисуют купюру вовсе без спорного здания? А где там синагога и буддийский дацан?

А.Б.