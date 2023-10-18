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Московский листок

США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Опубликовано 18.10.2023 в разделе комментариев 1

сша война рф
США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS

США поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, поскольку российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе этой системы, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.

"Интересно: США предоставили Украине изначальную старую версию с классическим инерциальным наведением. Причина, конечно, одна: успешное глушение российскими средствами РЭБ большинства вооружений с GPS-наведением", – заключил он.

До конца я не понял слегка торжествующего тона сообщений в российских СМИ. Мол, поставили без GPS... Так лучше б с ним, системам РЭБ было бы проще. А так точность пострадает, конечно, но не так, чтоб, как говорили в старое время, "слабая точность компенсируется мощностью заряда".

Главное - это что на дистанции более ста километров эти ракеты смогут поражать наши объекты. До Крыма навряд ли, но северное Приазовье смогут - Мелитополь, Бердянск, Геническ. И всю территорию ДНР и ЛНР.

Существенно картину на фронте не изменят, для этого надо поставить очень много таких ракет. Но серьезные неприятности доставить могут.

Думаю, пора теперь, по примеру ГУР Украины, включать многочисленную диаспору в США для ведения беспокоящих мероприятий...

 А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==192== написал 18.10.2023 12:46
А шо, гАспадин агрэссор, очко жмется?
Так уже расхерачили кучу российских вертушек.
С точностью все в порядке.
Дальше будет больше.
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