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Московский листок

Бузгалин был наиболее известным и значительным марксистом в России

Опубликовано 18.10.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Сегодня ночью в больнице имени Склифософского, куда его доставили с ишемическим инсультом, скончался Александр Владимирович Бузгалин, ему было 69 лет.

Для меня совершенно неожиданно, буквально вот в сентябре виделись на юбилее Дарьи Митиной, был бодр и весел, шутил и говорил тосты...

Видимо, на данный момент профессор Бузгалин был наиболее известным и значительным марксистом в России. Причем был человеком медийным, что для людей наших взглядов в России совсем непросто...

Печальная новость пришла, когда я готовил выпуск, пришлось даже переформатировать. Деталей пока не знаю.

Для меня это было шоком.

Соболезнования Людмиле Булавке, теперь вдове...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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