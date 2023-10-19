Проклятие религий

Весь интернет гудит об очередном палестино-израильском конфликте, весь интернет любуется трупами женщин и детей и обсасывает вопросы, кто виноват и что делать главам всех стран. А я предлагаю отойти от всего этого как можно дальше – так, чтобы не видеть никаких подробностей, - и посмотреть на проблему в принципе – почему такое в наше время может происходить?

Начну издалека.

О свободе

Умный человек стремиться к свободе. Но, почему он к ней стремиться?

Полагаю, что природой в человеке заложено стремление реализовать свою природную цель жизни – смысл своей жизни – реализовать этот смысл и при жизни в теле, и после смерти тела. Реализовать стремление БЫТЬ СОЗИДАТЕЛЕМ. А чтобы быть созидателем, надо быть исследователем, поскольку сначала надо исследовать объект, над которым трудишься, исследовать Дело, которое созидаешь, чтобы найти наиболее удачные пути созидания.

А для исследования и созидания нужна свобода, поскольку для исследования и созидания изучить надо всё, а не только то, что разрешено изучать теми, кто ограничивает твою свободу.

Посему умному человеку противно рабство, противен хозяин, противны его указания, поскольку умный человек слушает только указания Дела, которое созидает.

А вот глупому и ленивому человеку свобода не просто не нужна – она ему ненавистна. И неважно от чего человек глуп – от природы или от собственного безволия и лени, - но глупый человек не способен быть созидателем. По своей глупости такой человек не способен ни исследовать, ни сам придумать, что ему делать в процессе созидания.

Вот глупый человек и стремиться БЫТЬ РАБОМ. Почему? Потому, что в условиях рабства хозяин подробно укажет, что рабу делать, - рабу самому не надо об этом думать. У нас все эти историки и «аналитеги» не понимают причины рабства – им кажется, что это какое-то насилие над человеком, но это насилие только над умным человеком – стремящемся созидать, а над глупцом, для которого счастье в жизни – сладко кушать, гладко какать и развлекаться, – рабство это радостная жизнь, поскольку хозяин обеспечивает своему рабу вот те самые желания

– даёт рабу, может и не так сладко, но кушать;

- даёт, может, и не лучшее медицинское обслуживание, но от пустяков и умирать не даёт;

- даёт, может, и не самые лучшие развлечения, но доступные билеты в цирк всегда в наличии.

И всё это за какую-то работу по силам раба.

А рабу ничего больше и не надо.

Да, понятно! Понятно, что и свободному человеку тоже необходимо кушать, какать и развлекаться, но для свободного человека всё это зависит от того, правильно ли умный человек исследовал своё Дело, и правильно ли выбрал способ созидания – способ делать это Дело. Скажем, правильно исследовал ситуацию и посеял пшеницу там и тогда – она даст большой урожай и большой доход. Ошибся с севом – будешь лапу сосать.

Результат Дела, результат созидания определяет доход свободного человека, и если свободный человек ошибся и результата нет, то свободный человек останется голодным.

А раб – никогда голодным не останется!

Потому, что раб никогда не ошибается – ошибиться может только его хозяин, дающий ему указания, как делать Дело. Это хозяин укажет ему, как и когда сеять. Посему раб у хозяина, «как у Христа за пазухой». И раб не то, что любит такую жизнь, он по-другому - без хозяина - просто жить не может.

Я не люблю сочинителей афоризмов, поскольку их ныне развелось, как говна, но покойный Ежи Лец в своё время очень точно сформулировал жизненный стремления глупого человека: «Мечта рабов — рынок, где можно купить себе хозяина». То есть возможность наняться в услужение к такому хозяину, который лучше обеспечит твоё желание сладко кушать, гладко какать и развлекаться.

Да, не спорю, в осуществлении этой своей мечты раб может восстать, но глупый человек, «восставая против тирании» под крики о свободе, всегда будет иметь в виду свободу от старого хозяина, и возможность приобрести лучшего хозяина.

И когда раб видит, что рядом с ним умный человек достигает недостижимого для глупца успеха, и достигает успеха благодаря свободе, то раб ненавидит и такого человека, и саму свободу – раб всегда будет стремиться опустить умного человека до своего состояния, и опустить умного человека лишением свободы.

В качестве примера отвлекусь на Навального, хотя и не о нём речь. Навальный формально борется за свободу всех граждан России. Да, у него есть сторонники, но посмотрите, какое огромное число граждан, которым Навальный ничего плохого не сделал, радуется тому, что Навальный сидит в тюрьме, посмотрите, как они издеваются над «Лёхой»! Этим гражданам России не нужна никакая свобода. Им и так хорошо! Правда, «кормят» не важно, лечат не бог весть как, да и развлекают осточертевшие соловьёвы и киселёвы, но для глупца это чепуха по сравнению со страхом стать свободным и оказаться без хозяина, или, вернее перейти на службу непонятно какого хозяина, каким им видится Навальный.

Теперь о религии

Вдумайтесь, кто такие боги или та же карма? Это хозяева верующих. А верующие в эту религиозную глупость – это рабы этих мифических сущностей. В настоящее время, при том объёме знаний, которые человечество узнало об устройстве мира (а каждый отдельный человек сам может узнать эти знания) вера в богов – это предельная глупость. Но число верующих растёт, и это факт! И это неопровержимое доказательство оглупления человечества. Но причина оглупления - это отдельная тема, не буду об этом.

А мы давайте взглянем на это с точки зрения человеческого предназначения – с точки зрения способностей умного человека созидать.

И логика нам указывает, что там, где наиболее сильны религиозные убеждения, там должно быть и наиболее глупое население, и следствие этой глупости - там должно и резко падать созидательные способности такого населения. Тут одно определяет и другое.

Население слабоумно потому, что лишает себя свободы верой в бога, и оно верит в бога, потому что слабоумно.

И тут непросто изменить ситуацию, поскольку население религиозных стран нашло себе хозяина в виде соответствующего бога, и теперь мечтает, что за выполнение каких-то действий, указанных ближними слугами этого божественного хозяина, скажем, за пять намазов в день или за свечку в церкви по воскресеньям, население получит от самого главного хозяина – от бога - знатное вознаграждение. По крайней мере, хотя бы после смерти тела.

Возьмите в качестве примера сегодня наиболее агрессивную религию – ислам со всеми его сектами. Что за множество веков человеческой истории получил мир от мусульман в плане созидания? В плане получения чего-то творчески нового и полезного человечеству? Ведь если и не полный ноль, то что-то приближающееся к нулю.

И если присмотреться, то от мусульман человечество имеет только войны! Только убийства по указанию их хозяина - Аллаха. Вернее, по указанию, так сказать, ближайших слуг Аллаха.

В противовес возьмите Китай, Сингапур, Индию или Вьетнам, которые, за 10-20 лет совершали огромный скачок в науке, технике и технологии, попутно обогатив граждан этих стран и интеллектуально, и материально.

И возьмите палестинских мусульман, которые за 70 лет не создали ничего, кроме нескольких военных конфликтов. Да и вообще рассмотрите мусульман с этой точки зрения. Единственная страна, к которой в этом плане можно отнестись как к исключению, это Иран, но Иран – это советское наследие, которое мусульманские фанатики в Иране догадались не всё разрушить.

И такое положение как бы естественно. Сейчас в мире уже под 2 миллиарда мусульман, но…

Вот смотрите, с конца 60-х проводятся различные научные олимпиады, как правило для школьников и студентов от 15 до 21 года. В Википедии объём данных по ним различный, к примеру по математике подробностей больше, но данные всего за последние 12 лет – за время, когда большинство мусульманских стран распухали от нефтяных денег. На этих олимпиадах по математике в числе призёров школьники из Китая были 12 раз, из США – 10 раз, из Южной Кореи – 9 раз, из России – 3 раза, из Вьетнама и Тайваня – по разу. И ни одной мусульманской страны.

По физике данные за 52 года, но командные. За это время до развала СССР победителями были и команды школьников из Польши, Чехословакии, Венгрии, ГДР, Румынии, но в основном, понятное дело, из СССР, но после развала Советского Союза положение, как и с математикой, – победители в основном китайцы. Но в 1999 году, на пару с Россией, победителем была и команда Ирана.

По информатике, по количеству медалей за 10 лет на первом месте, понятное дело, Китай со 139 медалями (из них 100 золотых), на втором месте Россия со 120 медалями, но после Румынии со 127 медалями на восьмом месте Иран со 119 медалями.

Заметим, представители иудейской религии, вообще среди победителей этих олимпиад не замечены.

Можно было бы предположить, что мусульмане эмигрируют в другие страны и там двигают прогресс, но ведь для движения прогресса и уезжать-то некому. Правда, уезжать-то уезжают, но с другими целями.

И мусульмане со стороны смотрятся так: мусульмане с рождения обретают хозяина - Аллаха, который им обещает блаженство после смерти тела. Ну, как от такого хозяина уйти? Мусульмане - с рождения рабы. Так зачем мусульманам думать над каким-то там созиданием? Зачем что-то изобретать? Зачем становиться умными, если они и так умные – они же нашли себе, повторю, очень хорошего хозяина - Аллаха. Думать ни о чём не надо, поскольку лица, уверяющие, что они доверенные слуги хозяина, знают, чего Аллах хочет, всё им расскажут.

Не хочу много писать об Израиле – метрополии всемирного интернационала еврейских расистов, - но ведь в данном конфликте с арабами, как и в предшествовавшем позоре с коронавирусом, евреи тоже не выглядят сильно умными, хотя среди них очень много атеистов. Но, знаете, я уже так много о еврейских расистах написал, что ещё десяток слов ничего не добавит.

Итак, все эти палестино-израильские конфликты - это следствия главной причины. А главная причина заключена в собственно существовании религий.

Пока религии существуют, огромная часть человечества, стремясь устроится рабами, будет оглуплена и этим выведена из созидательного процесса, и для глупых религиозных фанатиков и руководящих ими подлецов, часто будет оставаться единственный жизненный путь – путь войны.

Вот смотрите, в Европу валом прут мусульмане и этим вызывают два вопроса: почему прут и зачем прут? Почему они в своих государствах не строят такие общества с такими порядками, как, скажем, в вожделенных Франции или Германии? Почему лезут в Европу на всё готовое? Ответ: чтобы создать у себя на родине порядки, которым бы завидовали французы и немцы, надо быть умными хотя бы как немцы и французы, - надо уметь созидать. А мусульмане созидать не умеют.

Ну и вопрос, зачем они лезут в Европу? А мусульмане ищут в Европе хорошего хозяина, который бы их от пуза кормил, не заставлял работать и не мешал быть рабом главного хозяина – Аллаха.

У вас есть другие ответы на эти два вопроса?

Вот сейчас палестинцы начали очередную войну против Израиля, причём, возможно ещё и с помощью правительства Израиля. А что эти палестинцы и иудеи ещё могут делать, кроме как убивать и умирать во славу хозяина – одни во славу Аллаха, а другие во славу Яхве или как там его?

Вот они это и делают.

***

Что в итоге? В итоге надо бороться не с мусульманами или ещё с какими кретинами, а со всеми религиями как таковыми. Разумеется, с идеями можно бороться только идеями, а где ты нужные для борьбы с религиями идеи сегодня возьмёшь? Единственно убийственные для религий идеи – это идеи института «Бессмертие жизни», но надо иметь достаточный уровень знаний, чтобы понять эти идеи. А где ты сейчас найдёшь пропагандистов с таким достаточным уровнем знаний?

Но ведь в этом вопросе борьбы с религиозным дурманом есть опыт антирелигиозной борьбы СССР, да и остальных прогрессивных стран мира.

Так начните хотя бы с того, прошлого опыта! Помогите верующим освободиться от религиозного идиотизма, верните верующих в общество разумных людей - в общество созидателей.