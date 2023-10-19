"Они сами себя бомбят"

Комитет по разведке сената США исследовал разведданные об ударе по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и выяснил, что он был произведен боевиками, а не армией Израиля.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте вице-председателя комитета Марко Рубио, передает The New York Times.
По словам сенатора, взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками - террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля.
Разумеется, источники информации секретные - разведка же, там все секретное.
А вот американский журналист Джексон Хинкл соотнес видео удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа со звуком "прилета" американских авиабомб JDAM, заявив о причастности Израиля к этой атаке.
"Доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе", — утверждает он.
На опубликованных кадрах приводятся три видеофрагмента.
На первом из них слышен "прилет" и взрыв в результате, как утверждается, ракетного удара ХАМАС.
На втором фрагменте, по словам журналиста, запечатлен удар американской авиабомбой JDAM.
Третий видеофрагмент показывает удар по больнице в Газе.
Хинкл призвал сравнить три фрагмента, намекнув на схожесть звуков в последних двух.
"Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе. Если бы это был JDAM, то это был 100% Израиль", — заявил журналист.
А.Б.
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не перегниет, а тушка не рухнет вниз написал 19.10.2023 12:16
В США росийских агентов тысячи.
Я прекрасно помню еще времена когда Герой России Йосик Кобзончик в парике от Кардена вместе с уголовным авторитетом Япончиком с подачи гэбни в США всех бывших советских людей вербовали и доили.
2.
Также надо вспомнить как Ботоксная Крыса взрывал дома на росии. Вспомним "рязанский сахар". И чего бы Ботоксной Крысе вместе с братьями из Талибана в секторе Газа больницы не повзрывать!