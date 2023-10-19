"Они сами себя бомбят"

Комитет по разведке сената США исследовал разведданные об ударе по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и выяснил, что он был произведен боевиками, а не армией Израиля.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте вице-председателя комитета Марко Рубио, передает The New York Times.

По словам сенатора, взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками - террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля.

Разумеется, источники информации секретные - разведка же, там все секретное.

А вот американский журналист Джексон Хинкл соотнес видео удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа со звуком "прилета" американских авиабомб JDAM, заявив о причастности Израиля к этой атаке.

"Доказательство того, что Израиль разбомбил больницу в Газе", — утверждает он.

На опубликованных кадрах приводятся три видеофрагмента.

На первом из них слышен "прилет" и взрыв в результате, как утверждается, ракетного удара ХАМАС.

На втором фрагменте, по словам журналиста, запечатлен удар американской авиабомбой JDAM.

Третий видеофрагмент показывает удар по больнице в Газе.

Хинкл призвал сравнить три фрагмента, намекнув на схожесть звуков в последних двух.

"Послушайте сами: первый клип — звук крошечной ракеты ХАМАС. Второй клип — звук авиабомбы JDAM. Третий клип — это звук того, что обрушилось на больницу в Газе. Если бы это был JDAM, то это был 100% Израиль", — заявил журналист.

А.Б.