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Московский листок

Украина потихоньку провоцирует ядерный конфликт

Опубликовано 19.10.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украина потихоньку провоцирует ядерный конфликт

В том случае, если командование российской армии запустит в сторону Украины истребители МиГ-31 с ракетными комплексами «Кинжал», на территории страны будет объявлена воздушная тревога, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также он утверждает, что союзники Украины будут отправлять истребители на перехват российских самолетов в нейтральное воздушное пространство над Черным морем.

Я не понял, теперь авиация стран НАТО будет перехватывать российские стратегические силы, да еще на Черным морем?

А если, не дай бог, удачно? Тогда ядерная война?

Или это просто такие мечты спикера ВВС Украины?

 А.Б.



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