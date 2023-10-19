Украина потихоньку провоцирует ядерный конфликт

В том случае, если командование российской армии запустит в сторону Украины истребители МиГ-31 с ракетными комплексами «Кинжал», на территории страны будет объявлена воздушная тревога, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также он утверждает, что союзники Украины будут отправлять истребители на перехват российских самолетов в нейтральное воздушное пространство над Черным морем.

Я не понял, теперь авиация стран НАТО будет перехватывать российские стратегические силы, да еще на Черным морем?

А если, не дай бог, удачно? Тогда ядерная война?

Или это просто такие мечты спикера ВВС Украины?

А.Б.