Межпарламентская ассамблемя СНГ предлагает свой модельный закон о платформенной занятости

На прошедшей встрече присутствовали парламентарии стран СНГ, эксперты и сотрудники профильных организаций из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
Важным нововведением стало проведение первого заседания рабочей группы по разработке проекта модельного закона «О платформенной занятости», руководителем которой был назначен Андрей Епишин, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и рынкам.
Данный модельный закон особенно актуален, так как представляет собой гибкий формат участия трудовых ресурсов на рынке труда. Предполагается использование цифровой платформы в качестве посредника между поставщиками и потребителями услуг. Необходимость работы на данном направлении обусловлена отсутствием на пространстве СНГ единых правовых норм по регламентации трудовой деятельности. В этой связи возникает необходимость определения формы трудовых отношений, а также особенностей налогового обложения граждан.
А.Б.
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