Сегодня уже давно не отмечается День лицеиста. Праздник приурочен к открытию Императорского Царскосельского лицея, 19 октября 1811 года.

Было время, отмечали широко. Не помпезно, но всенародно - это когда Пушкин был "наше всё", а теперь, стало быть, не всё и даже не слишком много.

Вроде бы и президент у нас питерский, и не чужд высоких материй, а День лицеиста как-то сошел на нет. Ну какой там лицей на фоне Краснознаменного института?

И никто ведь не бегал с лозунгом "сбросить Пушкина с корабля современности", без лозунгов, по-тихому слили...

Зато глава Рособрнадзора именно сегодня сообщил, что в скором времени модель перехода в 10-й класс в школах и поступления в учреждения среднего профессионального образования, изменится.

По словам главы Рособрнадзора, нынешняя модель перехода в 10-й класс и поступления в колледж не соответствует современным требованиям.

Ну а Царскосельский лицей тем более не соотвествует, современным-то...

А.Б.