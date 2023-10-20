Стратегический завод продавать снова можно

18 октября 2023 года в Абитражном суде Пермского края прошли очередные слушания по поводу продажи стратегического оборонного завода ЗиД.

Перед началом заседания ветераны ЗиДа и представители патриотической общественности развернули перед судом плакаты: «Продавцов ЗиДа под суд за госизмену», «Снаряды – фронту, ЗиД – государству!»

Далее люди пошли на заседание. И тут их ждало очень большое и не очень радостное удивление. Напоминаем. Ранее прокуратура требовала признать сделку по продаже ЗиДа фирме «Спецпректстрой» притворной и прикрываемой сделкой, создающей угрозу публичным интересам РФ; ЗиД безвозмездно изъять в доход Российской Федерации, долги списать. И прокурор заявлял, что по поводу продажи ЗиДа будет возбуждено уголовное дело. (Подробнее на https://dzen.ru/a/ZSagd5vGe2SJnd47?referrer_clid=1400 ).

Теперь же прокуратура требовала только признание сделки ничтожной, заявляя, что это нужно для будущей защиты ЗиДа. Отмену требований передать ЗиД государству представитель прокуратуры объяснил тем, что раньше это было нужно для защиты ЗиДа, а теперь этого уже не требуется (почему не требуется, никто из слушателей не понял, возможно, поняли другие участники процесса. - А.З.).

Также как и на прошлых заседаниях, прокурор заявлял, что лица, виновные в продаже оборонного завода, будут привлечены к ответственности. Правда, тогда речь шла об уголовной ответственности, а сейчас речь шла об ответственности гражданской и административной.

А ещё - по ходатайству прокуратуры дальнейшие заседания суда будут проходить в закрытом режиме.

Лев Шляпин (конкурсный управляющий ЗиДа) заявил, что целиком поддерживает изменение иска прокуратуры. Потому что для выполнения оборонного заказа завод должен получить инвестиции, а, значит, его нужно быстрее продать.

Из-за предыдущего иска прокуратуры об изъятии завода в доход государства, завод был снят с торгов, а сейчас будет выставлен на торги снова (естественно, в целях лучшего выполнения гособоронзаказа).

Напоминаем, именно Шляпин продал оборонный завод фирме «Спецпректстрой» (не имеющей работников и опыта работы и собственных средств), зато принадлежащей Константину Гозману (имеющему средства, имеющему родство и деловое партнерство с иноагентом Леонидом Гозманом и имеющему фирму «Железно» со специализацией снос и застройка).

В результате общественного скандала сделка была расторгнута, но прокуратура все равно требовала через суд дать сделке юридическую оценку и изъять завод в пользу государства (впрочем, от этого требования она 18 октября отказалась).

Впрочем, прокурор после заседания подошёл к группе ветеранов ЗиДа, сказал им, что они молодцы, что благодаря их бдительности и активности завод отстояли, и всё с заводом теперь будет хорошо. Ветераны ЗиДа очень надеются в это поверить.

Напоминаем, ЗиД сейчас банкрот и ещё он работает в три смены над госзаказом (взрыватели для снарядов и ЗРК). Как это сочетается? Это вопрос не к автору материала. А к экономическому строю Российской Федерации.