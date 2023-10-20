Сначала больница, теперь церковь с прихожанами

40 человек погибли после удара израильских ВВС по территории иерусалимского патриархата в секторе Газа. В греческой церкви Святого Порфирия, которая считается древнейшей в Палестине, они пытались найти убежище.

Церковь простояла 1600 лет, пережила и походы пророка Мухаммеда, и крестовые походы, и османское завоевание, и обе мировые войны, и все войны Израиля, а тут не сложилось...

Иерусалимский Патриархат выражает самое решительное осуждение израильского авиаудара, заметим, насчет "они сами себя взорвали" пока не говорят.

Патриархат подчеркивает, что нападения на церкви и их учреждения, а также на убежища, которые они предоставляют для защиты граждан, представляют собой военное преступление.

Что по мне, так удар по больнице куда страшней, тем более, что приказ армии Израиля о принудительной эвакуации получило еще как минимум 40 медицинских учреждений в Газе, так что больница Аль-Ахли, боюсь, не последняя...

США в Совете Безопасности наложили вето на резолюцию ООН, инициированную Бразилией, осуждающую любое насилие против гражданского населения в войне между Израилем и Хамасом и призывающую к оказанию гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа, заявив, что еще слишком рано вырабатывать соответствующий ответ Совета Безопасности.

Голосование в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов, составило 12 голосов за, США были против, при этом Россия и Великобритания воздержались. По разным причинам, но...

Финский журналист Оксана Челышева сообщает: "Делаю интервью с послом Палестины в Финляндии и странах Балтики. Он говорит, что его семья (ее больше нет) жила в лагере около города Ханун Сектора Газа.

О Хануне и нахожу материал JNS от февраля 2023 года о том, что Нетаниаху получил одобрение своего правительства на создание ещё одного города на 500 семей, который назывался бы Ханун.

Но Ханун уже есть и он на территории Сектора Газа. Значит, у Нетаниаху был план расширения географии поселений и, соответственно, сокращения территории Газы".

А.Б.