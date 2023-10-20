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Московский листок

Сначала больница, теперь церковь с прихожанами

Опубликовано 20.10.2023 в разделе комментариев 2

израиль правые нетаньяху
Сначала больница, теперь церковь с прихожанами

40 человек погибли после удара израильских ВВС по территории иерусалимского патриархата в секторе Газа. В греческой церкви Святого Порфирия, которая считается древнейшей в Палестине, они пытались найти убежище.

Церковь простояла 1600 лет, пережила и походы пророка Мухаммеда, и крестовые походы, и османское завоевание, и обе мировые войны, и все войны Израиля, а тут не сложилось...

Иерусалимский Патриархат выражает самое решительное осуждение израильского авиаудара, заметим, насчет "они сами себя взорвали" пока не говорят.

Патриархат подчеркивает, что нападения на церкви и их учреждения, а также на убежища, которые они предоставляют для защиты граждан, представляют собой военное преступление.

Что по мне, так удар по больнице куда страшней, тем более, что приказ армии Израиля о принудительной эвакуации получило еще как минимум 40 медицинских учреждений в Газе, так что больница Аль-Ахли, боюсь, не последняя...

США в Совете Безопасности наложили вето на резолюцию ООН, инициированную Бразилией, осуждающую любое насилие против гражданского населения в войне между Израилем и Хамасом и призывающую к оказанию гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа, заявив, что еще слишком рано вырабатывать соответствующий ответ Совета Безопасности.

Голосование в Совете Безопасности, состоящем из 15 членов, составило 12 голосов за, США были против, при этом Россия и Великобритания воздержались. По разным причинам, но...

Финский журналист Оксана Челышева сообщает: "Делаю интервью с послом Палестины в Финляндии и странах Балтики. Он говорит, что его семья (ее больше нет) жила в лагере около города Ханун Сектора Газа.

О Хануне и нахожу материал JNS от февраля 2023 года о том, что Нетаниаху получил одобрение своего правительства на создание ещё одного города на 500 семей, который назывался бы Ханун.

Но Ханун уже есть и он на территории Сектора Газа. Значит, у Нетаниаху был план расширения географии поселений и, соответственно, сокращения территории Газы".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Шизофреник-Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная тушка
не отгниет и тушка не шмякнется на бетон написал 20.10.2023 10:55
Только идиот в этом противостоянии будет поддерживать Палестину!
Кому ндравится мусульманизм - езжайте и попробуйте пожить полноценной жизнью в Чючне или Дургестане хотя бы недельку.
А на Палестине бледнолицый русак и пары дней не проживет!!
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(без названия)
ХАМАС написал 20.10.2023 10:21
Сионисты приносят жертвоприношения своему божку Яхве. Сначала они вырезали свой же кибуц с женщинами и младенцами свернув все на ХАМАС.
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