Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

Тот самый, что недоштурмовал мятежный "Вагнер".

Президента встретил начальник Генштаба Валерий Герасимов: «Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции».

Валерий Герасимов доложил о ходе специальной военной операции, а глава государства попросил Герасимова передать привет бойцам и командирам. Всем привет!

Мне понравилось, что НГШ встречал Путина в полевой форме, хотя, полагаю, парадная у него все же имеется.

Или штаб в центре Ростова на улице Пушкинской, рядом с цирком - это у него такая передовая?

Ну тогда привет буфетчицам, там столовая хорошая, и гостиница на Островского преотличная, там даже Кастро как-то останавливался...

А.Б.