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Московский листок

Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

Опубликовано 20.10.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

Тот самый, что недоштурмовал мятежный "Вагнер".

Президента встретил начальник Генштаба Валерий Герасимов: «Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции».

Валерий Герасимов доложил о ходе специальной военной операции, а глава государства попросил Герасимова передать привет бойцам и командирам. Всем привет!

Мне понравилось, что НГШ встречал Путина в полевой форме, хотя, полагаю, парадная у него все же имеется.

Или штаб в центре Ростова на улице Пушкинской, рядом с цирком - это у него такая передовая?

Ну тогда привет буфетчицам, там столовая хорошая, и гостиница на Островского преотличная, там даже Кастро как-то останавливался...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==193== написал 20.10.2023 12:00
Спектакль для олигофренов россиян.
Им показывают очередную куклу, а они и рады.
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