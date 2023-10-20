Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

Тот самый, что недоштурмовал мятежный "Вагнер".
Президента встретил начальник Генштаба Валерий Герасимов: «Товарищ Верховный главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции».
Валерий Герасимов доложил о ходе специальной военной операции, а глава государства попросил Герасимова передать привет бойцам и командирам. Всем привет!
Мне понравилось, что НГШ встречал Путина в полевой форме, хотя, полагаю, парадная у него все же имеется.
Или штаб в центре Ростова на улице Пушкинской, рядом с цирком - это у него такая передовая?
Ну тогда привет буфетчицам, там столовая хорошая, и гостиница на Островского преотличная, там даже Кастро как-то останавливался...
А.Б.
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==193== написал 20.10.2023 12:00
Им показывают очередную куклу, а они и рады.