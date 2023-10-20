Байден назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией"

Байден в телеобращении к нации в четверг назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям.

Никогда не сомневался, посмотрите мои публикации за последние полтора года.

Но сомневался в Америке и ее президенте, не думал, что можно озвучивать такие вещи. Можно! Если ты сильный и держишь весь мир за яйца, то тебе все можно!

Даже использовать во внешней политике теорию разумного эгоизма Чернышевского.

Правда, самому Чернышевскому, гуманисту и человеколюбцу, такое применение его теории и в голову прийти не могло...

Тут даже Мария Захарова, женщина моей мечты, высказалась вполне объективно: ""Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчет".

Правда, вместо Америки можно вставить в эту фразу и наш кабинет - наши-то Чернышевского в школе проходили. Тут разница только в том, у кого расчеты точнее...

А.Б.