Грузия готовится к ядерной войне

В Грузии разработали план на случай возможного применения ядерного оружия в регионе, пишет агентство Sputnik Грузия со ссылкой на главу Службы государственной безопасности Грузии Георгия Лилуашвили.

По его словам, для каждого ведомства прописали порядок действий.

"Минздрав наметил распределение медикаментов населению, лечение, в том числе схему экстренной помощи, выделение укрытий. Хотя это станет актуальным, если, не дай бог, произойдет прямой удар. Убежище нам в этом случае не поможет", — сказал он.

Аплодирую стоя: угроза ядерного удара на сегодня настолько высока, что позиция грузинского руководства представляется исключительно разумной - исходя из наличия у республики необходимых ресурсов.

Когда-то в Грузинской ССР проводились исследования по ядерной тематике, откуда, между прочим, и Сухумский обезъянник - обезьяны были не капризом советского руководства, а лабораторными животными. Потом институт был разрушен в ходе гражданской войны и отошел к Абхазии. Но какое-то понятие о ядерной проблематике у руководства осталось.

Только не дай бог сами начнут создавать ядерные силы... Или размещать чужие.

А.Б.