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Московский листок

Грузия готовится к ядерной войне

Опубликовано 20.10.2023 в разделе комментариев 1

грузия война
Грузия готовится к ядерной войне

В Грузии разработали план на случай возможного применения ядерного оружия в регионе, пишет агентство Sputnik Грузия со ссылкой на главу Службы государственной безопасности Грузии Георгия Лилуашвили.

По его словам, для каждого ведомства прописали порядок действий.

"Минздрав наметил распределение медикаментов населению, лечение, в том числе схему экстренной помощи, выделение укрытий. Хотя это станет актуальным, если, не дай бог, произойдет прямой удар. Убежище нам в этом случае не поможет", — сказал он.

Аплодирую стоя: угроза ядерного удара на сегодня настолько высока, что позиция грузинского руководства представляется исключительно разумной - исходя из наличия у республики необходимых ресурсов.

Когда-то в Грузинской ССР проводились исследования по ядерной тематике, откуда, между прочим, и Сухумский обезъянник - обезьяны были не капризом советского руководства, а лабораторными животными. Потом институт был разрушен в ходе гражданской войны и отошел к Абхазии. Но какое-то понятие о ядерной проблематике у руководства осталось.

Только не дай бог сами начнут создавать ядерные силы... Или размещать чужие.

 А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==193== написал 20.10.2023 12:13
Баранов.
Не будь идиотом до конца.
Ядерное оружие это то что пока дает возможность жить москвичам.
Применение ядерного оружия россией сразу повлечет за собой суд линча прежде всего над москвичами. Тебе не жалко своей семьи?
Ты б меньше теоретизировал о своей смерти и смерти своей семьи и не трогал эту тему. Оставь ее нарику-алкашу Медведеву.
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