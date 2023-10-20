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Московский листок

Минпромторг реализовал мечту Бориса Немцова

Опубликовано 20.10.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Минпромторг реализовал мечту Бориса Немцова

Минпромторг рекомендовал автомобили брендов Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и Haval для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, сообщила пресс-служба министерства.

В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в РФ в рамках специнвестконтрактов.

Тема не новая. Еше вице-премьер Немцов обещал пересадить чиновников на "Волги". И где тот Немцов, и где те "Волги"? Чиновники как ездили на "мерсах" и "ауди", так и ездят.

Кстати, а где в перечне Минпромторга те самые "Волги"? Даже как-то странно не увидать в таком списке самые "чиновничьи" машины советского, да и постсоветского периода.

Я даже помню, как столичные начальники заказывали тюнинг "Волги" 3110, созданной специально под начальственные задницы, чтоб снаружи была "Волга", а изнутри была полностью "Ауди". Стоило удовольствие как две германские машины...

Ну, теперь, я думаю, китайские товарищи постараются. Тем более, что их машины и без того "слепки" с западных прототипов...

А.Б.



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